Eind 2018 opent in Oosterwolde een van de meest duurzame gebouwen van Europa: het Biosintrum.

Het Biosintrum wordt een kenniscentrum op het gebied van de biobased economy. Het gebouw zelf bestaat voor 80 procent uit biobased materialen.

Paul de Ruiter Architects ontwierp het Biosintrum in Oosterwolde. De Gemeente Ooststellingwerf heeft opdracht gegeven tot het ontwerp van een uitzonderlijk duurzaam BREEAM Outstanding gebouw als het bruisende hart van het Ecomunitypark. Een kennis- en innovatiecentrum om de Biobased economie te ontwikkelen en nog meer te verankeren in Oosterwolde en omgeving. Het Biosintrum slaat een brug tussen het bedrijfsleven en de onderwijssector, zelfs de bouw en het ontwerp van het gebouw komt in samenwerking met lokale bedrijven en overheidsinstellingen tot stand. Samenwerking en kennisdeling staan centraal in zowel het ontwerp als tijdens het ontwerpproces. Zie ook: Kantoor en Magazijn ECOstyle op ECOmunitypark in Oosterwolde met BREEAM Outstanding

“Tien jaar geleden ontwierpen we voor het eerst een gebouw dat volledig energieneutraal was”, vertelt architect Van Gameren van Paul de Ruiter Architects. “Een paar jaar geleden volgde het eerste circulaire bouwproject. Het Biosintrum bestaat al bijna volledig uit herbruikbare materialen van onuitputtelijke biomassa. Zo zetten we steeds weer nieuwe stappen op het gebied van duurzaam bouwen.”

In het Biosintrum zijn de vloeren van cacaoschillen. De wanden bevatten het denim van oude spijkerbroeken. Zo zitten er creatieve oplossingen in het gebouw en het gebruiksdoel blijft voorop staan. “We doen geen concessies aan kwaliteit en uitstraling.” “Als isolatiemateriaal hebben we bijvoorbeeld gekozen voor met papier ingespoten platen. Dat heeft een lagere isolatiewaarde dan traditioneel isolatiemateriaal, dus moet je het ontwerp zodanig aanpassen dat een dikkere isolatielaag geen bezwaar is.”

Bij het maken van dit soort keuzes is kennisdeling essentieel, weet de architect. Al in een vroeg stadium kwamen alle betrokken bij elkaar: van aannemer tot constructeur en van opdrachtgever tot installateur. “Tijdens die bijeenkomsten kon iedereen zijn eigen belangen en denkrichtingen uitspreken. Je kunt elkaar dan aanvullen en voorkomt dat je achteraf nog vragen moet stellen over elkaars keuzes. Zo zijn we gezamenlijk tot een slim bouwsysteem gekomen voor gevelelementen: ingenieus, simpel, maximaal esthetisch én betaalbaar.”

Het nieuwe gebouw ademt natuurlijke materialen en transparantie. Gebruikers en bezoekers kunnen de duurzaamheid van het gebouw ervaren door de zichtbare Biobased toepassingen. Zo blijft de houten modulaire constructie in zicht welke het gebouw een robuuste uitstraling geeft die de natuurbeleving van buiten naar binnen doorzet. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan de natuurlijke detaillering, dit is terug te zien in de onbehandelde accoya kozijnen, cradle-to-cradle vloerbedekking, stopcontacten van mais, de isolerende luchtkoepel van gerecycled plastic, Bio-composieten gevelbekleding en de groente- en kruidentuin. Als symbool voor de ecologische ambities van het centrum groeit in het midden van het gebouw een boom.

Aangezien bij circulair bouwen relatief veel nieuwe materialen en technieken worden toegepast, zijn de kosten niet altijd goed vooraf in kaart te brengen. Omdat de risico’s uiteindelijk bij opdrachtgever en aannemer liggen, is het belangrijk dat zij gemotiveerd zijn. De gemeente Ooststellingwerf heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. “Dat zorgt voor veel enthousiasme bij de bouwpartijen, die ook allemaal uit de regio komen. Dankzij de succesvolle samenwerking kan Biosintrum met de gemeente de omslag maken van traditioneel naar biobased bouwen.

De architect hoopt hiermee de toon te zetten voor andere bouwprojecten. “Wat mij betreft mag innovatie in de bouwwereld heel wat sneller gaan.” Samen met de markt en maatschappelijke partijen wil de overheid werk maken van circulair bouwen. Binnen het rijksbrede Programma Nederland Circulair in 2050 is hiervoor een transitieagenda.

