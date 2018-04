Geschreven op 5-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het ooit zo moderne kantorenpark Rijnsweerd is niet meer van deze tijd. Dit terwijl de locatie, tussen de Utrechtse binnenstad en de Uithof, een grote potentie heeft.

Gemeente, eigenaren en huurders van Kantorenpark Rijnsweerd willen het park grondig vernieuwen. Het kantorenpark aan de groene oostkant van Utrecht wordt geleidelijk getransformeerd tot een gemengd aantrekkelijk werk- en woongebied.

De binnenstad en het Science Park worden door het nieuwe Rijnsweerd beter met elkaar verbonden. Ook komt meer ruimte voor wonen, werken en ontspannen.

Het kantorenpark, gebouwd tussen 1974 en 2014, raakt verouderd. De gemeente noemt het park dan ook ruimtelijk en economisch achterhaald. De ligging blijft onbenut, er is weinig interactie tussen de verschillende bedrijven, het autoverkeer is dominant en het is er doodstil na 17.00 uur en in de weekenden. De afgelopen jaren zijn er wel wat veranderingen in gang gezet, maar dit is nog onvoldoende. De betrokken partijen hebben daarom een plan (PDF) opgesteld waarin de ambities voor de locatie staan opgeschreven.

De plek moet in de toekomst een gemixt stuk stad zijn, met gemengde functies en gemengde bedrijven. Naast de kantoren moeten er ook voorzieningen zoals horeca komen. Daarnaast moeten mensen er kunnen wonen. In het plan staat dat het nieuwe woningaanbod kan variëren van studentenwoningen, starterswoningen tot long stay appartementen voor professoren en andere expats, maar juist ook grotere (gezins)appartementen.

Het Rijnsweerd van de toekomst maakt gebruik van de kennis en netwerken op het Science Park (de Uithof) en geeft ruimte aan de bedrijven die willen doorgroeien. Zo ontstaat een krachtig economisch netwerk van bedrijven en instituten; van start-ups en scale ups tot grotere bedrijven. Dat vraagt ook om ingrepen in bereikbaarheid, openbare ruimte en het toevoegen van andere functies, zoals bijvoorbeeld woningen en voorzieningen.

Het Utrecht Science Park (USP) en Rijnsweerd zijn samen met de Binnenstad, het Stationsgebied, Leidsche Rijn Centrum en de Merwedekanaalzone één van de vier prioritaire gebiedsontwikkelingen in de stad die deze duurzame groei mogelijk maken.

