Geschreven op 11-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De bouw van de 90 meter hoge kantoortoren Central Park aan de Mineurslaan in het stationsgebied van Utrecht is deze week begonnen.

De kantoortoren komt tussen het Stadskantoor (links op[ de foto) en de woontoren SYP (rechts op de foto) aan de van Sijpesteijnkade te staan.

Central Park zal worden opgeleverd met een BREEAM Excellent certificaat. Het gebouw heeft een WKO installatie die voorziet in een groot deel van de energievoorziening en op het dak zijn zonnepanelen aanwezig.

Het gebouw krijgt op 45 meter hoogte een transparante verdieping, een groene ruimte die het gebouw opdeelt in twee delen. Er komen geen woningen in het gebouw maar kantoren. Wie er van het complex gebruik zullen maken is nog niet bekend, maar het zullen meerdere huurders worden.

De planning is dat Central Park in 2022 de deuren opent.

