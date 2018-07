Geschreven op 27-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

In 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal het energielabel C hebben. Ben jij al aan de slag om je kantoorpand toekomstbestendig te maken? Dat is wel verstandig omdat de gevolgen groot kunnen zijn.

Een kantoorpand mag niet langer verhuurd of gebruikt worden als er niet aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Daar staat een forse boete op.

Het verduurzamen van het gebouw begint bij een stuk kennis. Daar wil Duurzaam Gebouwd graag bij helpen. Om die reden is er een energielabel check in het leven geroepen, om er snel en eenvoudig achter te komen wat het huidige label is. Wil je aan de slag met de energielabel check? Bekijk dan deze labelchecker pagina. Hier ontdek je tevens op welke manieren je in contact kunt komen met bedrijven die voor jou het verschil kunnen betekenen in de samenwerking voor verduurzaming.