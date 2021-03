Geschreven op 17-2-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Jumbo opent 3 maart 2021 naar eigen zeggen het meest duurzaam ontworpen supermarktpand, met ook een nieuwe slijterij en drogisterij, van de Benelux.

Het gaat om de winkel van de broers Tijn en Niek Leussink aan de Van Kollaan 7 in Hof van Twente in het Twentse Goor.

In de supermarkt is gebruikgemaakt van duurzame en energiebesparende bouwmaterialen en FSC-gecertificeerd hout, afkomstig uit duurzame bossen.

In het pand is volop daglicht. De winkel wordt opgewarmd door vrijgekomen warmte van de koel- en vriesschappen, waar nodig bijgewarmd door een warmtepomp.

Het dak is beplant met 2850 vierkante meter aan sedumplantjes en er liggen 360 zonnepanelen op het dak. Overige stroom, bijvoorbeeld voor oplaadpalen voor auto’s, wordt groen ingekocht. Een speciaal ventilatiesysteem zorgt voor optimale en gezonde luchtkwaliteit, afgestemd in zones op klanten en medewerkers. De omgeving van het pand is ecologisch ingericht met een insectenhotel, ruimte voor vleermuizen en broedkasten voor vogels.

Dat alles bij elkaar zorgt voor een totale BREEAM-ontwerpscore van 90,79 procent, goed voor de hoogste classificatie BREEAM Outstanding.

