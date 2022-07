Geschreven op 30-6-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Waar mensen het in het verleden nog deden vanuit moreel oogpunt, is het verduurzamen van je huis inmiddels wel echt een bittere noodzaak geworden. Puur en alleen om de maandelijkse kosten te kunnen blijven betalen en het hoofd boven water te houden.

Want naast dat de vaste lasten stijgen, stijgen ook nog eens de prijzen voor eten en drinken. En hadden we het al over de kosten voor diesel en benzine gehad? Kortom, we gaan actie ondernemen en ons huis ‘vergroenen’. Maar hoe we dit gaan betalen? Hierbij wat tips.

Het investeren van je spaargeld in het verduurzamen van je huis is op dit moment een hele slimme keuze. Zeker nu de spaarrentes super laag staan en de inflatie hoog is, kan dit ontzettend lonen.

Een verduurzaming van je huis zie je namelijk als snel terug in de vorm van een dalende energierekening. Kortom, indirect haal je dan toch nog rendement eruit.

Mocht je spaarpot op zijn, dan kan het interessant zijn om eens te kijken of je overwaarde hebt op je huidige huis en hypotheek. Nu de hypotheekrentes (nog steeds) laag zijn, kan het lonen deze waarde op te nemen en te investeren in je huis.

Er zijn speciale financiële adviseurs die voor jou kunnen doorrekenen of het loont om deze actie te ondernemen, maar met de verwachting dat prijzen nog wel even doorstijgen is dat verschil al snel groot.

De overheid is groot voorstander van het verduurzamen van huizen. Ze zijn dan ook niet te beroerd om ook een steentje aan bij te dragen in de vorm van het verstrekken van subsidie of belastingvoordeel.

Subsidies worden vaak ook gegeven vanuit de gemeente, zoals bij zonnepanelen. Belastingvoordelen zien we dan bijvoorbeeld weer veelvuldig terug bij auto’s. Kortom, de Belastingdienst kan het soms daadwerkelijk leuker maken.

Heb je niet veel spaargeld maar wil je snel rendement? Dan is het slim om eerst je geld te investeren alvorens het te gebruiken voor verduurzaming. Je kunt in zo’n geval voor safe gaan en het beleggen in betrouwbare aandelen.

Houd je wel een iets groter risico? Dan is de keuze voor crypto een aanrader. Zeker wanneer je voor een betrouwbare en bekende munt zoals Bitcoin gaat, kunnen er interessante rendementen behaald worden. Een goed platform hiervoor is bitcoin profit, dit is namelijk ook goed te begrijpen voor de beginner.

Kortom, het verduurzamen van je huis is tegenwoordig een nut en noodzaak. Vaak is een investering eerst nodig om later het rendement te zien. Toch raden wij je aan snel actie te ondernemen, zeker nu de overheid deze acties ook nog eens financieel ondersteunt!