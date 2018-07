Bouwen-Klussen Geschreven op 12-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen.

Platform31 en Ruimte–OK verzorgen de uitvoering van het programma in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Minister Kajsa Ollongren en de VNG roepen gemeenten, basisscholen en marktpartijen op om mee te doen aan pilots die zorgen voor meer kennis over het succesvol aardgasvrij maken van scholen en het verbeteren van het binnenklimaat. Het ministerie van BZK stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor maximaal 10 pilots. Dat is 350.000 euro per schoolgebouw.

Gemeenten, basisscholen en marktpartijen die willen meedoen aan de pilots leveren een belangrijke bijdrage aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving en de doelstelling van een vermindering van 49 procent CO2-uitstoot in 2030. Hierbij gaat het naast woningen ook om bedrijven en zogeheten utiliteitsgebouwen, waaronder scholen.

Tot 1 oktober 2018 kunnen gemeenten zich samen met schoolbesturen aanmelden voor deelname aan het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de ministeries van BZK en OCW, de VNG en PO-Raad beoordeelt daarna welke projectvoorstellen kunnen meedoen aan de 10 pilots. Bij de afweging wordt onder meer rekening gehouden met de spreiding over het land en het type schoolgebouw.

