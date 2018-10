Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken.

Zes teams starten op 27 september 2018 en willen echte vernieuwing realiseren. Dat doen zij samen met andere partijen en samen met u.

KWH en Aedes organiseerden vorig jaar samen de i-Opener prijs die ‘best practices in innovatie’ in het zonnetje zette. De evaluatie van deze prijs maakte duidelijk dat er behoefte is aan het stimuleren en belonen van innovaties. Reden voor Aedes en KWH om samen met het Blomberg Instituut de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten op te zetten. De challenge is een van de onderdelen van de Vernieuwingsagenda.

Deze innovatiechallenge is een programma van een jaar voor bestuurlijke koplopers met lef en visie. Het programma start op 27 september met een werkatelier waarin zes teams aan de slag gaan met hun vraag. Zij gaan sectoroverstijgend en vanuit de vraag en belangen van de buitenwereld het werk van de woningcorporatie vernieuwen, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid van wijken en buurten. Dat gebeurt aan de hand van een eigentijdse methodiek: een combinatie van recente verandertheorieën en Design-denken. Dat laatste is een methode om in co-creatie en domeinoverstijgend maatschappelijke problemen op te lossen.