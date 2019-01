Bouwen-Klussen Geschreven op 14-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 januari vindt de InfraTech 2019 plaats in de Ahoy in Rotterdam.

InfraTech 2019 is een kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. Het thema dit jaar is Futureproof – klaar voor de toekomst.

Ook voor waterschappers zijn er interessante stands en bijeenkomsten tijdens de beurs. De beurs en de evenementen zijn gratis toegankelijk. Rijkswaterstaat heeft een eigen stand met theater op de beurs. De Unie van Waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma doen daar als partners aan mee.

Future proof zijn betekent openstaan voor nieuwe vaardigheden. Luisteren naar een nieuwe generatie techneuten. InfraTech doet dat met de Innovatieprijs. Iedere twee jaar strijden meer dan 50 inzenders om deze titel, waarbij de trend in de afgelopen jaren laat zien dat opdrachtgevers en opdrachtnemers steeds vaker samen optrekken. Maatschappelijk belang van de innovaties speelt daarbij net zo’n belangrijke rol als de pure techniek.

Met de InfraTech Innovatieprijs stimuleren wij innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Met infrastructuur in de breedste zin van het woord, denk hierbij aan vaarwegen, spoorwegen, kabels en leidingen, IT-infrastructuur, wegen, landuitbreidingen, industriële complexen, warmte transportleidingen, mobiliteit, smart city etc.

Op 16 januari 2019 om 10:30 uur tijdens InfraTech in Rotterdam Ahoy zal minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, de InfraTech Innovatieprijs aan de winnaars uitreiken in het Rijkswaterstaat Paviljoen.

Van de 67(!) inzendingen maken nog maar negen inzendingen kans op de InfraTech Innovatieprijs 2019. Juryvoorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland is opgetogen over de kwaliteit van de inzendingen: “Hiermee toont de infrasector hoe vernieuwend en slim ze is. Het was geen sinecure om ons te beperken tot maar negen genomineerden.” De InfraTech Innovatieprijs 2019 kent de drie categorieën product innovatie, proces innovatie en vernieuwende samenwerking. In al die categorieën zijn nu nog drie kanshebbers voor een prijs.