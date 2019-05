Geschreven op 5-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Mooi hoor. Het energiezuinigste kantoorgebouw van Europa is geopend in Bilzen.

Infinity is het nieuwe en uitermate duurzame kantoorgebouw van energiespecialist Encon.

“Infinity is in vele opzichten het gebouw van de volgende generatie,” aldus Julie Bruninx, meisje van 15 en gastvrouw. “Het is een nieuwe manier van bouwen, maar juist deze manier van bouwen maakt een toekomst mogelijk voor mijn generatie, en voor de volgende.” Minister van Energie Lydia Peeters was alvast lovend tijdens haar inhuldigingsspeech: “Dit gebouw is voorlopig nog uniek in zijn soort, maar ingenieursbureau Encon bewijst hiermee dat de energieomslag haalbaar is. Dit gebouw is meer dan een optelsom van een verschillende nieuwe technologieën om te bouwen, verwarmen, af te koelen en elektriciteit op te wekken. Het gaat om een nieuwe, andere manier van denken, leven en werken.”

Er zijn op ons hele continent niet veel gebouwen als Infinity te vinden. Eerst en vooral doet het dienst als het nieuwe hoofdkantoor van Encon. Het gebouw is een uithangbord van duurzame oplossingen geworden. Je zou het een levende showroom kunnen noemen. Het Infinity-complex scoort zeer hoog in Europese én Amerikaanse duurzaamheidsnormeringen, BREEAM en LEED.

Infinity is door de doorgedreven energiebesparingen, on-site productie van hernieuwbare energie en de unieke combinatie van een BREEAM (Outstanding)- én een LEED (Gold)-certificering, één van de duurzaamste kantoorgebouwen van Europa.

De koeling en verwarming gebeurt door geothermie, met name een BEO-veld (Boorgat energieopslag). Hiermee wordt 90% elektriciteit bespaard op de koelinstallatie en 40% bespaard op de verwarmingsinstallatie in vergelijking met een standaard verwarmings- en koelinstallatie van dit formaat.

Infinity genereert ook energie: de windturbine en de 3 solar trackers produceren samen 4.622 MWh aan stroom, wat meer is dan het gebouw zelf nodig heeft. In de toekomst gaat Infinity ook werken met energieopslag, waardoor nog meer groene energie zelf zal verbruikt worden.

De parking van het gebouw is voorzien van 12 elektrische laadpunten met een oplaadvermogen van meer dan 300 kW, wat het meteen tot één van de grootste privé-laadpalenparken van België maakt. Bij Encon worden sinds kort nog maar alleen elektrische wagens besteld. Over een periode van 3 jaar zal het wagenpark helemaal worden aangedreven door de stroom die het bedrijf zelf opwekt.

