In Veldhoven is begonnen met de bouw van 34 duurzame en aardgasvrije Nul-Op-De-Meter (NOM) koopwoningen op de voormalige locatie van touringcarbedrijf Van Gerwen aan de Provincialeweg.

Ter ere van de familie en het bedrijf heeft dit nieuwbouwproject de naam Hof van Gerwen gekregen.

Hof van Gerwen is een ontwikkeling van BAM Wonen en bestaat uit 34 nieuwbouwwoningen met een jaren ’30 architectuurstijl in een intieme hofstructuur waar de auto te gast is en waar veel aandacht is voor groen.

Écht groen wonen, want de woningen worden gasloos uitgevoerd en hebben een EPC van minder dan 0,26. Dat betekent dat toekomstige bewoners in aanmerking komen voor een groenverklaring en een korting kunnen krijgen op de hypotheek.

Om de woningen te verwarmen, worden in plaats van een CV-ketel een lucht/waterwarmtepomp geïnstalleerd voorzien van verwarming en warm tapwater en worden ze voorzien van comfortabele vloerverwaming. Daarnaast zijn alle woningen voorzien van drielaags glas.

Nieuwe bewoners van Hof van Gerwen kunnen kiezen om de woning compleet woonklaar te laten opleveren. BAM Wonen plaatst dan een complete keuken, luxere badkamer en toilet. Zelfs de vloer kunnen worden gelegd en evenals het aanbrengen van de wandkleuren.

Naar verwachting worden de woningen in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd.

