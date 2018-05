Het Hof van Cartesius is een nieuwe, groene werkplek waar creatieve, duurzame ondernemers zélf hun eigen werkruimte bouwen rondom een publieke binnentuin, in het Werkspoorkwartier in Utrecht.

Er wordt veel gebruik gemaakt van circulaire technieken en kleine ondernemers kunnen zelf hun werkplek afbouwen met hergebruikte en groene bouwmaterialen.

Energie, afval en de collectieve tuin worden duurzaam neergezet. In fases wordt het gebied organisch ontwikkeld. Samen de stad maken vanuit Het Hof van Cartesius.

Het Hof bestaat uit flexibele paviljoens rondom een collectieve, voor iedereen toegankelijke, binnentuin. Een wilde tuin die wordt gebruikt voor ontmoeting en stadslandbouw. Meer hofjes worden gecreëerd naarmate het project groeit. De paviljoens zijn aan de tuinzijde volledig transparant, waardoor je naar de tuin toe zal werken. Hierdoor wordt het werkproces van de maker zichtbaar. Een expositie van het maken.

Het Hof van Cartesius gaat ervan uit dat groen energie geeft en een positieve invloed op de kwaliteit van leven en werken heeft. De tuin is een belangrijk ontmoetingspunt in Het Hof. Tuinieren, stadslandbouw, buitenwerken, sporten, wandelen, onderzoeken, vieren. Het kan allemaal.

