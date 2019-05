Geschreven op 30-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Op de campus van de Wageningen Universiteit verrijst het nieuwe Global Foods & Innovation Centre.

Onderzoekers, studenten en kenniscentra gaan hier samen werken aan gezonde en duurzame innovaties in de voedingsmiddelenindustrie. Het nieuwe Unilever-gebouw moet in het najaar van 2019 worden opgeleverd.

Betrokken bij de verduurzaming naar BREEAM-NL Outstanding zijn VBI, Dura Vermeer, DWA en architectenbureau Paul de Ruiter. Het gebouw bestaat uit twee delen: een Pilot Plant, een minifabriek met proefproductie van nieuwe voedingsproducten en een hoofdgebouw met Food en Customer Experience.

Het gebouw is energieneutraal en de daken zijn vol gelegd met pv-panelen. Dit om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Opmerkelijk is dat ook de glaskapconstructie vol ligt met Building Integrated-PV-cellen. Alle ventilatiesystemen zijn bovendien voorzien van wtw-units en deels voorzien van ionisatie, om de lucht te zuiveren van bijvoorbeeld schimmels.

Om de BREEAM-ambities in te vullen is met verschillende elementen rekening gehouden. Zo heeft Outstanding als eis voor het thema ‘Afval’ dat 15 tot 30% van het toegepaste materiaal uit secundaire grondstoffen moet bestaan. In het beton van de kanaalplaatvloer zijn reststoffen als betongranulaat, vlieggas en hoogovenslakken verwerkt. Door de keuze voor kanaalplaatvloeren met speciale cementsamenstelling, de zogenoemde VBI-groenlijn, wordt tot wel 30% minder CO2-uitstoot gerealiseerd ten opzichte van normale kanaalplaatvloeren.