Geschreven op 5-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De Tinfabriek in Naarden beoogt een duurzame en inspirerende omgeving te worden. Het industriële en monumentale pand uit 1956 is toe aan een grote opknapbeurt, dus is het tijd voor een grondige renovatie.

De oude tinfabriek wordt gasloos, verwarmd door lucht-water warmtepompen, krijgt HR++ glas en wekt straks eigen duurzame energie op dankzij zonnepanelen.

De verduurzaming van het gebouw wordt uitgevoerd onder de leidraad van BREEAM-NL In-Use. De veelvoud aan duurzaamheidsmaatregelen zorgen ervoor dat er wordt ingezet op het één na hoogste niveau: BREEAM Excellent.

De fabriek wordt voorzien van ongeveer 5.000 m2 aan isolatie, om de schil op een goed kwaliteitsniveau te krijgen. Een ander bijzonder element van de verduurzaming is de samenwerking met ERCO, een verlichtingsfabrikant die het lichtplan voor het gehele complex ontwikkelde. De LEDverlichting heeft een laag verbruik, hoge lux-opbrengst en bevordert creativiteit.

Tot halverwege 2017 was de Tinfabriek nog volop in bedrijf. Sinds 1956 werden er tin en andere metalen gesmolten en geperst. De productie is inmiddels verhuisd. Gebleven zijn de kenmerkende industriële elementen en de allure van toen. De Tinfabriek wordt in ere hersteld. De bestaande gebouwen worden hergebruikt en vormen de basis voor een uniek duurzaam project, waarbij de karakteristieke elementen van toen worden behouden.

Het complex heeft nu een andere eigenaar en krijgt een andere functie en invulling. Nieuwe gebruikers zijn Volvo Buitenweg en MEETTIN. In het najaar van 2018 opent het vernieuwde pand, nu met een mengelmoes aan activiteiten, de deuren. De fabriek biedt dan ruimte als duurzame ontmoetingsplek waar mensen met plezier verblijven en werken. Er is vanaf de opening onder andere ruimte voor flexwerken, meetings en zakelijke bijeenkomsten.

Zie ook: AVROTROS TV-Programma De Herbestemming by Piet Hein Eek – Villa Jongerius en Jongerius Kantoor in Merwedekanaalzone Utrecht Officieel Geopend – Open Monumentendag 2018 (zie filmpje) – Rijkskantoor De Knoop: Duurzame Transformatie Knoopkazerne tot Kantoor en Vergadercentrum – Kantorenpark Rijnsweerd Utrecht Wordt Getransformeerd tot Het Nieuwe Rijnsweerd – Appartementen In Voormalig Postsorteercentrum Jan van Foreest in Dichterswijk in Utrecht – De Nieuwe Centrale Bibliotheek Utrecht In Het Voormalige Postkantoor op de Neude in Utrecht – Van Nelle Fabriek in Rotterdam – De Energieneutrale Wijk Locatie Valkenburg op Marine Vliegkamp Valkenburg in Katwijk – BlueCity Surfing the New Blue Economy in Tropicana Rotterdam: Bring Balance Back – CarbonBlue: Zonnedak met 3500 Zonnepanelen op Parkeerdek bij Carbon6 Gebouw (het oude CBS) in Heerlen –Nieuw Leven Voor 200 Leegstaande Kerken in Noord-Brabant – Nieuwe Bestemming Voormalige Klooster van de Congregatie van de Heilige Geest in het Kasteel van Gemert – Restauratie en Herbestemming St. Michaëlskerk in Dennenburg – Provincie Noord-Brabant Presenteert Haar Erfgoed – Herbestemming Fort K’IJK bij Krommeniedijk in de Stelling van Amsterdam – Nieuwe Bestemming Leerfabriek Koninklijke Verenigde Leder (KVL) in Oisterwijk – Herbestemming Drie Silo’s Zeeburgereiland: De Drie Koningen – Herbestemming Brugwachtershuisje Anthoniebrug in Den Bosch; Radio Brugwachter