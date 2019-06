Bouwen-Klussen Geschreven op 18-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

In 2019 organiseert Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met PropertyNL en PROVADA, de vierde verkiezing van de Green Leader Award.

Deze Award is in het leven geroepen omdat we in de transitie naar een duurzame en circulaire gebouwde omgeving een fundamentele verandering in leiderschap nodig hebben.

De Green Leader Award wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die in deze transitie echt leiderschap tonen, die buiten de gebaande paden treden en die hiermee aantoonbaar succesvol zijn.

Alleen in Nederland actieve beslissers in of betrokken bij in de bouw- en vastgoedsector mogen genomineerd worden. Nomineren kan hier. Iedereen, inclusief de jury zelf, kan tot en met 15 juli 2019 personen aandragen voor de Green Leader Award 2019. Een kandidaat kan zich ook zelf nomineren.

Er is een publieksprijs en een juryprijs; Zowel het publiek als de juryleden mogen personen nomineren; Voordragen voor nominaties kan vanaf de tweede week van juni via deze website; Tot en met 15 juli kunnen personen worden voorgedragen; Juryleden waarderen elke voorgedragen persoon door punten te geven per beoordelingscriterium; De vijf personen met de meeste punten zijn de 5 genomineerden voor de award; Zij worden op 1 september bekend gemaakt; Het publiek kan vervolgens stemmen op de genomineerden; 1 persoon wint de juryprijs Green Leader Award 2019 en 1 persoon wint de publieksprijs via de stemronde; De prijzen worden uitgereikt op donderdagavond 26 september tijdens het Green Leader Gala.

De voorgedragen kandidaten worden beoordeeld op de volgende onderdelen:

Lef: In hoeverre durft deze persoon heilige huisjes omver te werpen en zaken anders te doen of anders zaken te doen?

Tastbaar/wapenfeiten: Aantoonbare impact op het verduurzamen bestaande gebouwde omgeving. In hoeverre is het tastbaar en schaalbaar wat deze persoon heeft laten zien?

Innovatie: In hoeverre stimuleert deze persoon innovatie en/of geeft hij ruimte aan medewerkers om nieuwe dingen te doen?

Leiderschap: In hoeverre durft deze persoon buiten de lijntjes te kleuren en over zijn/haar schaduw heen te stappen? En helpt deze leider anderen om over hun eigen schaduw heen te stappen?

Inspiratie: Is de kandidaat in staat de massa mee te nemen. Hoe inspireert deze persoon?

Kennis delen/transparantie: Hoe werkt de kandidaat samen met kennis- en ketenpartners? Welke voorbeelden deelt deze persoon? En in hoeverre durft deze persoon met concurrenten samen te werken?

