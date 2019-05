Bouwen-Klussen Geschreven op 5-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Donderdag 12 september is het weer zo ver: het Green Buildings Event in Het Spant! in Bussum! Dit jaar met het thema De wereld in 2030.

Hét innovatie event om direct te starten met verduurzaming. Wat kunnen we vandaag al doen om over 10 jaar de meeste impact te hebben?

Met inspirerende keynotes en natuurlijk de ABN AMRO Innovation Challenge ben je up-to-speed met de nieuwste trends en ontwikkelingen en zijn we voorbereid op de toekomst.

Al sinds 2007 wordt het Green Buildings Event georganiseerd. Dit is het meest toonaangevende evenement waarop innovaties, duurzame gebouwen en een gezonde wereld centraal staan.

De combinatie van verduurzaming, innovaties, inspirerende keynotes en de bezoekers maken het event zeer succesvol: meer dan 5.000 bezoekers en meer dan 250 pitchers hebben samen gezorgd voor de versnelling van de verduurzaming van Nederland.

Ook dit jaar vindt de ABN AMRO Innovation Challenge plaats. 40 start ups gaan de stijd aan om de felbegeerde award te winnen. Wie heeft er dit jaar het beste idee om direct aan de slag te gaan met het verduurzamen van de Nederlandse gebouwen?

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Hoe gaan we dat doen?

Het goed isoleren van het gebouw en het nemen van maatregelen wordt dus steeds urgenter. Het verduurzamen gaat wijk voor wijk, maar wel in een steeds hoger tempo. De gemeentes weten in 2021 welke wijk, wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

U kunt zich hier aanmelden.