19-7-2018

Het klimaatakkoord legt de lat voor gemeenten hoog. Zij moeten het goede voorbeeld geven. Wat wordt er verwacht en wat zijn de financiële gevolgen? De nadruk ligt daarbij ook op een effectieve portefeuillestrategie. Hoe kan beter worden gestuurd op de gemeentelijk vastgoedportefeuille?

Tijdens de Gemeentelijk Vastgoed Dag op woensdag 10 oktober 2018 bij Nyenrode Business Universiteit, Breukelen gaan wij uitgebreid in op deze materie. In het hoofdprogramma komen o.a. de VNG en de BNG Bank aan het woord. Met trots presenteren we op deze dag ook de Nationale Trendradar Gemeentelijk Vastgoed, waarvan u uiteraard een exemplaar krijgt.

Naast het hoofdprogramma heeft u keuze uit een achttal interessante break-out sessies. Ook is er voldoende gelegenheid uw collega’s uit het gemeentelijk vastgoed te spreken. Bron: IVVD