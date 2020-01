Geschreven op 15-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Mooi hoor. Het pand van de Hogeschool Utrecht (HU) aan de Heidelberglaan 15 is genomineerd voor een BREEAM Award Duurzaamheid voor openbare gebouwen.

HL15, zoals het pand heet, scoort goed op veel duurzaamheidslijstjes. Het gebouw isgasvrij, heeft het groene daken, extreem waterbesparende douches en toiletten, zonnepanelen en energiebesparende liften en roltrappen. Die roltrappen gaan trouwens alleen omhoog in het pand.

De BREEAM Awards worden uitgereikt op 2 maart 2020 in Londen. Op de website van BREEAM is over het gebouw nu al te lezen: “Hiermee wordt erkend dat HL15 een van de meest duurzame, zo niet het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld is.”

