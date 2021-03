Geschreven op 9-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Een iconisch woongebouw met een gevelkunstwerk dat staat voor de Floriade Expo 2022: zo noemt wethouder Jan Hoek van de gemeente Almere het in aanbouwde zijnde Flores, een woontoren van ruim 43 meter hoog.

Als thema is gekozen voor Growing Green Cities. “Het thema van de Floriade komt bij uitstek tot uiting in deze toren”, aldus de wethouder.

Flores is een project van ontwikkelcombinatie Amvest en Dura Vermeer. De toren zelf is ontworpen door Klunder Architects. Het gevelkunstwerk – ontworpen door MVRDV, Arttenders en kunstenares Alex Verhaest – weerspiegelt de bomen-, planten- en bloemencollectie (het arboretum) van de wereldtuinbouwtentoonstelling.

In de compositie zijn maar liefst 1800 planten en bomen verwerkt. Hiervoor zijn honderden afbeeldingen uit databanken en universiteitsbibliotheken gebruikt. In het kunstwerk is het aanplantingsregister van het arboretum als het ware verticaal samengevat. Voor het maken van de gevel wordt een speciale productietechniek toegepast: het kunstwerk wordt op een glazen façade geprint.

De Flores woontoren wordt gebouwd aan het centrale plein in het hart van het Floriade-terrein aan het Weerwater. Het gebouw zal tijdens de Floriade vooral gebruikt worden door nationale en internationale deelnemers van de Expo. De topverdieping krijgt tijdens de tentoonstelling een restaurant en uitkijkfunctie. Op de begane grond komen onder meer horeca, retail en een EHBO-punt. Het Amvest Residential Core Fund wordt na afloop van de Floriade eigenaar en zal het dan ombouwen naar een woongebouw met tachtig appartementen en een commerciële ruimte op de begane grond.

De Floriade Expo 2022 levert Almere meer dan louter een bijzonder internationaal evenement: het terrein – met een oppervlakte van circa 60 hectare – wordt na afloop doorontwikkeld tot Hortus, een groene en gezonde stadswijk. Het moet de kweektuin worden op het gebied van duurzame wooninnovatie, als een wereldwijd voorbeeld voor ‘Growing Green Cities’. Er is straks groen in overvloed, met de botanische tuin, siertuinen en boomgaarden. Mensen wonen dan letterlijk in een planten- en bomenbibliotheek van volwassen groen. Energie wordt in de wijk zelf opgewekt, circulariteit en innovatie staan centraal.

Flores wordt aan het einde van dit jaar opgeleverd. De Floriade Expo 2022 duurt tot 9 oktober 2022. In de nieuwe, autoluwe stadswijk Hortus komen uiteindelijk tussen de 500 en 1000 woningen.

