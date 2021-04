Geschreven op 30-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Woningcorporatie De Alliantie start samen met Sanura een pilot in 97 huurwoningen met een nieuw type douchewarmtewisselaar: De Flatmate.

De makkelijk aan te brengen douchewarmtewisselaar verkleint de CO2-uitstoot en levert een directe kostenbesparing op.

Besparing voor huurders en winst voor het milieu zijn belangrijke thema’s binnen de Alliantie. Daarom helpt de woningcorporatie Sanura graag mee deze innovatie verder te ontwikkelen.

Inmiddels is de eerste Flatmate in een woning van de Alliantie geplaatst in het bijzijn van Maartje Brans, Directeur Vastgoedonderhoud de Alliantie.

De douche verbruikt veel energie. In een gemiddeld huishouden gaat zo’n 20% van de gasrekening naar het verwarmen van water, waarvan het grootste deel wordt gebruikt in de douche. Deze warmte wordt enkele seconden gebruikt en verdwijnt dan in het doucheputje. Met een douchewarmtewisselaar wordt de warmte van het wegstromende douchewater gebruikt om het koude water alvast op te warmen. Hierdoor is minder heet water nodig om dezelfde douchetemperatuur te bereiken. Omdat de warmtapwaterinstallatie minder heet water hoeft te produceren, wordt energie bespaard. Dat zorgt voor een kostenbesparing en verkleint de uitstoot van CO2.

Anders dan bij bestaande douchewarmtewisselaars, wordt de Flatmate op de douchevloer geplaatst en aangesloten op de aanwezige douchekraan. Dat is een nieuwe techniek en levert diverse voordelen op voor de gebruiker. De kosten voor plaatsing zijn hierdoor beperkt en er is nauwelijks overlast omdat er geen breek- of bouwwerk nodig is. Cardo Nerden, Adviseur Energie & Duurzaamheid bij de Alliantie: “Ik werd getroffen door de eenvoud van de uitvinding, zo’n idee waarvan je in een oogopslag ziet dat het klopt. Hergebruik van energie voldoet aan al onze doelstellingen, daar word ik heel blij van”.

De Alliantie is continu op zoek naar innovatieve oplossingen en samenwerkingen om in invulling te geven aan haar maatschappelijke opgave; betaalbaarheid voor huurders en CO2-uitstoot terugdringen. De Flatmate draagt hieraan bij. De Alliantie heeft 97 huurders bereid gevonden de Flatmate te testen. Het gebruik wordt nauwlettend gemonitord in het kader van een DEI+ subsidieproject. Er wordt met name onderzocht wat de bewoners van de Flatmate vinden en of het product voldoende robuust is voor toepassing in een huurwoning. In hetzelfde project wordt ook het rendement van de Flatmate bepaald, zowel onder lab-omstandigheden als in de praktijk. De praktijkmetingen vinden plaats in testwoningen op locatie van projectpartner The Green Village van de TU Delft.

Bart Bergmans, directeur bij Sanura: “Met deze samenwerking willen we aan tonen dat ons product goed werkt. Natuurlijk hopen we dat bewoners enthousiast zijn over de Flatmate. Daarnaast verwachten we een gemeten energiebesparing tussen de 30 en 40%. Met de resultaten op zak kunnen we de Flatmate verder verbeteren en uitrollen, zodat nog veel meer huishoudens kunnen profiteren van douchewarmteterugwinning”.

