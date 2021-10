Geschreven op 6-10-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Dankzij een innovatieve techniek, waarbij een isolerende schil rond flatgebouw Kerckebosch uit 1961 in Zeist wordt gelegd, is na de renovatie bijna geen verwarming meer nodig.

Nooit meer zorgen dus over een stijgende gasrekening voor de bewoners van de flat in Zeist omdat het complex aardgasvrij wordt gemaakt, zo meldt de provincie Utrecht. Zowel de Provincie Utrecht als de gemeente Zeist hebben financieel bijgedragen aan het project.

Het 74 appartementen tellend woongebouw aan de Prinses Magrietlaan, nu bekend als Flat 11, zal een verduurzamingslag en daarmee een ware transformatie ondergaan. Waar Kerckebosch voorzien is van een volledig nieuw stedenbouwkundig plan zal Flat 11 als enige behouden blijven uit het originele plan van architect en stedenbouwkundige Wieger de Bruyn.

De flat wordt tussen oktober 2021 en februari 2022 grondig onder handen genomen. ‘Na de verbouwing hebben de appartementen mechanische ventilatie, gecombineerd met een systeem dat de warmte uit de uitgaande lucht haalt, om daarmee het gebouw te verwarmen’, aldus de provincie.

Het complex wordt volledig voorzien van nieuwe hoogwaardig geïsoleerde gevels. Zowel aan de parkzijde, de voorgevel als aan de galerijzijde. De beide kopgevels worden aan de buitenzijde na-geïsoleerd en voorzien van een nieuwe afwerking.

De Trias Energetica staat centraal. Daarom zijn de gevels ontworpen met goede isolatiewaarden en een hoge luchtdichtheid. Maar naast deze upgrade van de thermische schil en de algehele toegankelijkheid zal ook in de woning zelf vernieuwing plaatsvinden. Elke woning krijgt een nieuwe installatie voor warm water en frisse lucht en de keukens en badkamers worden gerenoveerd. Goede ventilatie is hierbij de basis voor duurzaam wonen.

In elke woning wordt daarom straks een Nilan Compact-S kast geplaatst. Deze komt in de keuken in een kast te staan. In de basis bestaat de Compact-S uit een balans ventilatie met warmteterugwinning en een warmtepompboiler die warmte terugwint uit de ventilatielucht die naar buiten afgevoerd wordt.

De verwachting is dat daarmee de flat meestal voldoende wordt verwarmd. In koude periodes kunnen de appartementen elektrisch worden bij-verwarmd. Op het (nieuwe) dak komen straks 390 zonnepanelen te liggen, warm water wordt geregeld via elektrische boilers en koken gaat via inductiekookplaten.

De bewoners slaan daarmee drie vliegen in één klap. Ze worden aardgasvrij. Ook zal het wooncomfort in de flats verbeteren: zowel qua warmte, geluid als uitstraling van de flat gaan de bewoners er op vooruit. En groot onderhoud van daken, gevels en installaties wordt meegenomen. Daar zijn de bewoners voor een groot aantal jaren vanaf. Frank Taal, één van de eigenaar-initiatiefnemers: ‘We gaan dit doen terwijl de bewoners gewoon in hun appartementen kunnen blijven wonen. Door de wijze van bouwen kunnen we de overlast flink beperken. Dat is natuurlijk erg fijn voor iedereen.’

Om deze verduurzaming te financieren, heeft de vereniging van eigenaren een lening afgesloten bij het Warmtefonds. Voor rente en aflossing betalen de eigenaren een extra bedrag aan servicekosten. Maar hun energierekening komt grotendeels te vervallen. Ook hoeven zij de komende jaren niet extra te investeren in groot onderhoud. Per saldo gaan de bewoners per maand ongeveer 80 euro meer betalen dan nu. Als de energierekeningen in de toekomst stijgen, blijven de kosten van rente en aflossing gelijk.

De eigenaren hebben een innovatiesubsidie van 229.000 euro gekregen van de gemeente Zeist en van de provincie Utrecht 162.500 euro. Wethouder Wouter Catsburg: ‘De eigenaren geven hier een prachtig voorbeeld van wat er mogelijk is. We vinden de kennis en ervaring die met dit project worden opgedaan, heel waardevol voor andere appartementsgebouwen die aardgasvrij moeten worden.’ Gedeputeerde Huib van Essen vult aan: ‘Heel inspirerend om te zien dat bewoners zelf dit initiatief nemen en zo bijdragen aan een leefbare wereld voor toekomstige generaties.’