Meepraten over dilemma’s en keuzes bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving?

Dat kan tijdens het online evenement Under construction van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord op 11 maart.

7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af, uiterlijk in 2050. Hoe pak je zo’n uitdaging aan? Welke dilemma’s kom je tegen? Welke keuzes maak je? Praat hierover mee op donderdag 11 maart tijdens het online evenement Under Construction – verduurzaming van de gebouwde omgeving’.

In het denkbeeldige Opperland moeten tien miljoen woningen van het gas af. Hoe pak je dat aan? Kasja Ollongren (demissionair minister van BZK, deelname onder voorbehoud), Lot van Hooijdonk (wethouder gemeente Utrecht), Medy van der Laan (voorzitter Energie Nederland) en Martin van Rijn (voorzitter Aedes) pakken deze handschoen op.

Ze doen dat in spelvorm onder leiding van Maarten van Poelgeest. Ga je de mensen in Opperland verleiden? Ga je normeren? Of kies je voor een aanpak waarbij woningen wijk voor wijk van het gas af gaan? Wordt het een warmtenet, all-electric of hybride? Op het programma staan verder elf discussiesessies geleid door partijen die zijn aangesloten bij het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving.

Meer dan 1000 professionals schreven zich al voor het jaarlijkse congres van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) op donderdag 4 maart 2021. Tijdens het congres leren we samen door te DOEN! Met onder andere een live talkshow, boeiende kennissessies en alle gelegenheid om te netwerken.

