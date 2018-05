De circulaire economie gaat in de versnelling! Wil je meer weten over wat de circulaire economie betekent voor het bouwproces?

De speedcourse Eerste Hulp Bij Circulair Bouwen neemt je in hoog tempo mee door de laatste ontwikkelingen, inspirerende voorbeelden en praktische handvatten.

De circulaire economie is steeds vaker onderwerp van gesprek. In deze nieuwe economie gaan we bewust om met grondstoffen & materialen en sluiten we kringlopen. Naast grootverbruiker van (hoofdzakelijke nieuwe) materialen is de bouwsector ook verantwoordelijk voor 40% van het totale afval in Nederland. Verder brengt de circulaire economie nieuwe rollen en verantwoordelijkheden met zich mee. Waar je in de lineaire economie een product (ver)kocht, gebruikt en weggooit, streven opdrachtgevers en opdrachtnemers nu voor het zo lang mogelijk in de kringloop houden van de producten.

In een dagdeel bijgepraat worden? Dat kan met de speedcourse Eerste Hulp bij Circulair Bouwen, die is opgebouwd in vier delen. De basis: allereerst nemen we je mee in de basisprincipes van de circulaire economie. Ook laten we je verschillende invalshoeken zien zoals nieuwe ontwerpprincipes, bespreken we hoe afval kan worden hergebruikt en krijg je diverse voorbeelden van deelplatforms en producten as a service.

Het bouwproces: na de introductie van de circulaire economie verdiepen we ons in het bouwproces. Het huidige lineaire bouwproces met bijbehorende waarden en rollen van de diverse partijen, die betrokken zijn in de totale levensduur van een gebouw, komen aan bod. Welke nieuwe marktvragen komen er en wat betekenen die voor jouw rol in de keten?

Vervolgens bespreken we het circulaire bouwproces aan de hand van de 3 assen: circulair ontwikkelen, circulair gebruiken en circulair herbestemmen. We geven je praktische handvatten om het denkproces rondom het daadwerkelijk circulair doen concreet te maken. Diverse circulair modellen, zoals de Value Hill, model van Steward Brand, 10R-ladder, circulaire ontwerpprincipes en de top 6 van Dr. SLIM komen aan bod.

De speedcourse Eerste Hulp bij Circulair Bouwen is waardevol voor iedereen die actief is in het bouwproces en kennis willen maken met de basisprincipes van de circulaire economie en circulair bouwen. Op dinsdag 5 juni van 13.00 tot 17.00 uur in CIRCL Amsterdam en op dinsdag 26 juni van 09.00 tot 13.00 uur in Hof van Cartesius in het Werkspoorkwartier in Utrecht.

