De eerste circulaire badkamer van Nederland is een feit. Woningcorporatie de Alliantie heeft dit samen met aannemingsmij Intersell opgeleverd.

De wandtegels in deze badkamer zijn volledig gemaakt van plastic drinkflesjes en het sanitair is tweedehands verkregen.

Deze unieke badkamer staat in een woning van de Alliantie in de wijk Noord Oost in Hilversum.

De circulaire badkamer is een idee van Hendrik Kemphorst van Intersell. “In deze badkamer zijn alle wandtegels volledig gemaakt van gerecyclede petflesjes. In 1 m2 tegels gaan ongeveer 302 flessen. Dit betekent dat er bijna 3.400 flesjes in de badkamer zijn verwerkt. Niet één tegel is hetzelfde. Dat maakt deze badkamer uniek. De spiegel en de wastafel bijvoorbeeld zijn afkomstig uit een oude kliniek en daarna opgeknapt. Bij de sloop van een gebouw worden dit soort spullen nu nog vaak weggegooid. Waarom niet hergebruiken? Want vaak kunnen ze nog heel goed een tweede ronde mee.”

Deze circulaire badkamer draagt bij aan de ambitie van de woningcorporatie: een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Er wordt namelijk 60 procent minder CO2 uitgestoten ten opzichte van het vervaardigen, plaatsen en onderhouden van een reguliere badkamer.

?

Zie ook: 3.000 Huurwoningen Voorzien van Zonnepanelen by De Alliantie – Proef Met Batterij Voor Energieneutraal Appartementencomplex Wingerdweg Van De Alliantie In Amsterdam-Noord by iWell