Geschreven op 17-2-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Sinds 2014 woont Theo Smidt in een energieneutraal huis dat duurzaam is gebouwd. De woning is gebouwd volgens zijn eigen ontwikkelde bouwconcept.

Door optimaal te isoleren en het hele dak vol te leggen met zonnepanelen is er volgens Smidt geen warmtepomp nodig.

Nu het in Nederland eindelijk weer eens echt koud is met temperaturen ver onder nul, zit hij er nog steeds warmpjes bij. Deze winter test hij voor het eerst ook zijn thuisaccu uit.

De energie van de zonnepanelen wordt opgeslagen in een accusysteem. Bij een zonovergoten dag laadde het accusysteem helemaal vol. En dus geniet de familie Smidt nu dan echt ’s avonds van zelf opgewekte zonnestroom zonder vanuit het net te moeten tappen.

De elektrische auto’s worden ervan opgeladen, de elektrische boiler en elektrische vloerverwarming met draadjes in de vloer natuurlijk ook. Doordat het huis dampopen is gebouwd en elke kamer een thermostaat en natuurlijke ventilatie heeft, voelt het huis warm en comfortabel.

Het Enadco bouwconcept in het boek Eenvoudig Duurzaam Bouwen bespreekt en beargumenteerd zes duurzame keuzes: Kies (bij voorkeur) voor houtskeletbouw. Isoleer maximaal. Leg het hele dak vol met zonnepanelen. Verwarm elektrisch. Bouw dampopen en ventileer goed. Houd het simpel.

Theo Smidt: “Bouwen met hout gaat sneller en is milieubewust omdat hout CO? opslaat.” De stikstofcrisis zorgt ervoor dat de bouw stil werd gelegd, terwijl er in 2030 een miljoen woningen bijgebouwd moeten zijn. “Hout is vijf keer lichter dan beton, dus efficiënter te vervoeren. En houtbouw is beter te hergebruiken.

In het boek Eenvoudig Duurzaam Bouwen nemen de auteurs de lezer mee in de stappen die gemaakt moeten worden bij energieneutrale nieuwbouw. Met een heldere beschrijving van voor- en nadelen van keuzes die gemaakt moeten worden. En dat resulteert in een nul-op-de-meterwoning waar het comfortabel, warm en gezond wonen is. Oftewel: een droomhuis bouwen was nog nooit zo makkelijk. Smidt heeft intussen zijn bouwconcept toegepast bij niet alleen zijn eigen woning, maar ook bij diverse nieuwbouwprojecten én ook een paar renovaties.