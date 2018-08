Geschreven op 13-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het Nederlandse Edge Technologies (een dochteronderneming van OVG) heeft BAM Deutschland de opdracht gegeven Edge Grand Central Berlin te bouwen.

Het gebouw van negen verdiepingen voor meerdere huurders is ontworpen door het Berlijnse architectenbureau Bolwin Wulf Architekten Partnerschaft.

Het hightech kantoorgebouw komt ten noordwesten van het centraal station van Berlijn te liggen. Een smart building, dat gebruik van energie minimaliseert en exploitatiekosten tot een minimum beperkt.

Het Grand Central Berlin moet het slimste gebouw van Duitsland worden, met een IP-kernnetwerk en een smart building-app.

Het slimme gebouw maakt onderdeel uit van Europacity, een gebied van 61 hectare grenzend aan het station – centraal gelegen, dicht bij politieke en culturele instellingen, voor wonen en werken, compleet met diensten en voorzieningen. Een nieuwe kijk op de ‘Berlin-mix’ met aantrekkelijke architectuur, appartementen met uitzicht op het water, groene stadspleinen en promenades aan het water. Europacity vertegenwoordigt een stedelijke houding ten opzichte van leven – met uitzonderlijke kantoren om te werken, waarvan Grand Central Berlin er een is. Verbonden met de aangrenzende woonwijken, ontstaat hier een wereld die alle facetten van het stadsleven omvat.

Grand Central Berlin wordt een ca. 22.000 m2 kantoorgebouw met 107 parkeerplaatsen. Naast het Grand Central Berlin zal een hotel komen. De oplevering staat gepland in 2020. Dankzij de duurzaamheidsmaatregelen is voor de oplevering het DGNB Platinum-certificaat ontvangen. Het is tevens het eerste gebouw (kern en gevel) in Duitsland dat het niveau Goud bereikt op basis van de Well Building Standard.

