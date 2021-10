Bouwen-Klussen Geschreven op 7-10-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Het Nationaal Gezonde Scholen Congres, mede-georganiseerd door Duurzaam Gebouwd, heet vanaf heden het Duurzame & Gezonde Scholen Congres.

Omdat Platform31 en de TU/e zijn aangehaakt bij de organisatie, zijn de onderwerpen die op het congres behandeld worden verbreed. De nieuwe naam dekt daarom beter de lading van het congres.

Een jaar lang besteden wij aandacht aan het thema Gezonde Scholen! Dit doen wij door het organiseren van diverse online evenementen, webinars en rondetafels in aanloop naar het Duurzame & Gezonde Scholen Congres eind dit jaar.

Op 10 november 2021 brengen we de opbrengsten van de online events samen op het Duurzame & Gezonde Scholen Congres in Atlas in Eindhoven. Hier brengen we het beste uit de werelden van energie, binnenklimaat, financiering en beweging op het vlak van onderwijs bij elkaar, zowel binnen en buiten het schoolgebouw, zodat we iedere professional die zich bezighoudt met scholen kunnen informeren en inspireren. Onderstaand vind je het programma in aanloop naar het Duurzame & Gezonde Scholen Congres in november.

Het congres, dat georganiseerd wordt door Stedebouw & Architectuur in samenwerking met Ruimte-OK, Platform31 en TU/e, is intussen versterkt door talloze sprekers uit verscheidene hoeken die elk vanuit hun eigen professie het onderwijsvastgoed een impuls willen geven.

Daarom is besloten de naam van het congres te veranderen in Duurzame & Gezonde Scholen Congres, zodat hij beter de lading dekt van wat je op deze dag kunt verwachten.

Het Duurzame & Gezonde Scholen Congres staat garant voor een dag vol kennis, maar vooral actie. Hoe krijgen scholen en gemeenten de vele kwaliteitseisen van hun schoolgebouwen beantwoord? Welke samenwerkings- of contractvormen zijn er om de ambities van vandaag te halen? En vooral: hoe pas je dit alles optimaal in voor het lerende kind?

Dit congres vormt voor Platform31 het sluitstuk van het programma Aardgasvrije en Frisse Scholen en is tegelijk een eerste officiële kijk naar het innovatieve universiteitsgebouw Atlas van de TU/e. Verwacht rondleidingen, praktische casussen voor energiezuinige en gezonde scholen en inspirerende succesverhalen, maar ook diepgaande sessies waarin financiering, procesbegeleiding en samenwerking centraal staan.

Oftewel: een congres dat je als schoolbestuurder, beleidsmaker, architect of bouwer niet wilt missen!

