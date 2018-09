Geschreven op 21-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Op 19 september is Louwman Group gestart met de bouw van het duurzaamste dealerbedrijf van Nederland. De nieuwe locatie, Louwman Rotterdam-Zuid, zal de regionale dealeractiviteiten voor de merken Toyota, Suzuki en Peugeot (Blauwendaal) vertegenwoordigen en valt onder de Louwman Dealer Group.

Hier is het straks mogelijk om efficiënter te werken en met nog meer focus op de wensen van de klant. De flagshipstore wordt gebouwd op bedrijventerrein Cornelisland. De opening staat gepland in juni 2019.

Er is gekozen voor de meest duurzame vorm van nieuwbouw. Louwman Group heeft de ambitie om voor de nieuwbouw het certificaat BREEAM-NL Outstanding te halen en zal hiermee het eerste autobedrijf van Nederland worden dat voldoet aan de hoogste ranking van vijf sterren. BREEAM meet de duurzaamheid van een gebouw in de volle breedte. Hierbij wordt gekeken naar negen verschillende duurzaamheidcategorieën, zoals: management, gezondheid, energie, transport, water en materialen.

Eric Louwman, President Louwman Group: “We zijn trots op deze nieuwe stap en bouwen duurzaam aan onze groeiambitie. Groei voor wat betreft de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s, maar ook ten aanzien van klanten- en medewerkerstevredenheid en aftersales activiteiten. Op de nieuwe locatie kunnen we onze klanten een optimaal pakket aan diensten en producten bieden en nog beter inspelen op hun veranderende wensen, nu en in de toekomst.”

Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met komende ontwikkelingen die van invloed zijn op de procedures en werkwijze binnen het traditionele autobedrijf. Zo voorziet het centrale magazijn in de levering van onderdelen voor de diverse merken. In de werkplaats zal met tablets worden gewerkt en gecommuniceerd. De backoffice en de planning van de werkplaats worden gecentraliseerd met behulp van nieuwe Dealer Management (DMS) en Customer Relations (CRM) systemen. Ook komt er een dedicated Customer Care Center.

De flagshipstore Louwman Rotterdam-Zuid heeft een oppervlakte van bijna 10.000 m2. Daarvan is circa 2.000 m2 bestemd voor de showroom op de begane grond, 2.000 m2 showroom op de tweede verdieping, een werkplaats van 1.700 m2, circa 2.000 m2 overdekte opslagruimte en twee lagen kantoren van circa 500 m2 op een kavel van zo’n 11.000 m2. De werkplaats wordt uitgerust met het modernste materieel, waaronder dertig bruggen.

