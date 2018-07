Geschreven op 22-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het ontwerp van het nieuw te bouwen zwembad De Kuil in Bodegraven is onlangs gepresenteerd. Na jaren plannen, is het nu zover dat het nieuwe duurzame zwembad er ook echt gaat komen.

Het ontwerp werd toegelicht door Jeroen Geurts van bouwbedrijf Vaessen en Erik Slangen van Slangen+Koenis architecten. Het nieuwe zwembad wordt niet meer op gas verwarmd, maar enkel door zonnepanelen en warmtepompen.

Het hele gebouw krijgt een extra warme jas met muren en een dak die een hogere isolatiewaarde hebben dan normaal. Houten panelen van een elders afgebroken sportzaal worden in het nieuwe ontwerp hergebruikt ter decoratie.

Het huidige zwembad van sportcentrum De Kuil is verouderd en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is toe aan een nieuw zwembad. Het gebouw zal een breed scala gebruikers kennen, waaronder professionele en recreatieve sporters en toeschouwers. Naast een wedstrijdbad, doelgroepenbad, peuterbad en unieke familieglijbaan komt er ook een vernieuwd buitenbad met ligweide en spraypark. In de zomermaanden zorgen de grote te openen geveldelen voor een optimale integratie van binnen en buiten. Voor de lokale en de bezoekende clubs zal het zwembad de nieuwe thuisbasis vormen met een geweldige verenigingsruimte aan een sfeervol wedstrijdbad.

Het nieuwe ontwerp bevat een doelgroepenbad, een wedstrijdbad met verenigingsruimte, een glijbaan en buiten komen een peuterbad en een wedstrijdbad. De bodems van de binnenbaden zijn in hoogte verstelbaar en de watertemperatuur kan afzonderlijk worden geregeld. Voor de bezoeker geeft het nieuw zwembad vooral een gevoel van transparantie. Zo kun je vanuit de centrale hal naar de andere baden kijken, kijk je van het ene naar het andere binnenbad en is de pui naar de ligweide een grote glaswand die bij goed volledig geopend kan worden.

In mei volgend jaar wordt gestart met de realisatie. Tijdens de verbouwing blijft het binnenbad open; het buitenbad moet in verband met beschikbare ruimte sluiten. De gemeente gaat de mogelijkheid onderzoeken om in die periode vervoer te regelen naar het buitenzwembad De Fuut in Reeuwijk. Volgens planning is in december 2020 het nieuwe zwembad klaar voor gebruik.

Het uitgebalanceerde duurzaamheidsconcept bestaat uit de all-electric installaties, de duurzame en onderhoudsarme materialisering en maximaal hergebruik van geoogste materialen. Met een EPC van 0,0 en een gemiddelde GPR van 8,3 wordt de Kuil een BENG zwembad dat thuis hoort in de top van Nederland met een aangrenzende sporthal die weer jaren vooruit kan.