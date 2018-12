Geschreven op 11-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Op 1 oktober werd het duurzaam paviljoen op bedrijvenpark Medel in gebruik genomen.

Dit is het kantoor voor Industrieschap Medel en daarnaast voorziet het in een educatieve invulling voor de Logistieke Hotspot Rivierenland.

J.C. van Kessel Vastgoed B.V. gaf opdracht voor de bouw van dit duurzame all-electric gebouw.

De officiële opening is verzorgd dhr. Ben Brinck (Voorzitter Industrieschap Medel), dhr. Engelbart (Directeur Logistieke Hotspot Rivierenland), dhr. Voets (Architect) en dhr. Van Kessel (Directeur J.C. van Kessel Groep).

Medel is een bedrijvenpark met ambitie in onder andere groen en duurzaam.

Voor de nieuwbouw, die in slechts 17 weken is gerealiseerd, is gebruikt gemaakt van een kruislaaghouten constructie. “Hout heeft een duurzaam imago en duurzame kernwaarden. Daarnaast is met hout snel en modulair te bouwen en heeft het voor een all-electric pand gunstige eigenschappen, zoals warmteaccumulatie.” Aldus Ursula Henderson van AVK Houtbouw.

Door het multifunctionele karakter van het pand, is ook wanneer Industrieschap Medel besluit te vertrekken, makkelijk een nieuwe invulling aan te geven. Paul van Bergen van de J.C van Kessel Groep zegt hierover: ““Het mooie aan dit ontwerp is dat je er alle kanten mee op kunt en het gebruikt kan worden voor nieuwe projecten. Zo kun je naast de nu beoogde kantoor- en scholingsinvulling ook denken aan een restaurant, informatiecentrum of een kinderdagverblijf. Deze constructie maakt eigenlijk alles mogelijk. Een écht duurzaam ontwerp dus!”

Wat ik mis, zijn de zonnepanelen op het dak. Jammer.