Geschreven op 26-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De provincie Utrecht heeft opdracht gegeven om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en langs de Arnhemseweg te verbeteren.

Het werk aan de N226 tussen Hertekop en Schutterhoeflaan werd zo duurzaam mogelijk uitgevoerd, met de aanpak Duurzaam GWW als leidraad.

Door de Aanpak Duurzaam GWW aan te houden werden kansen, uitdagingen en doelen rondom duurzaamheid aangegeven. Doelen voor toekomstbestendigheid zijn vertaald naar een aantal oplossingsvrije eisen en een (extra) projectdoelstelling in het contract voor de realisatiefase. De Best Value-methodiek werd toegepast, waarbij de hoogste waarde voor de beste prijs leidend is.

De bouwovereenkomst voor het werk heeft onder andere circulaire elementen verwerkt. In de vernieuwde hoofdrijbaan werd een innovatief biobased Lynpave asfaltmengsel toegepast. Daarnaast werd een groot deel van het grove toeslagmateriaal in het asfalt vervangen door secundair asfaltgranulaat. Verder is de constructie van de nieuwe fietstunnel slim ontworpen, zodat minder beton en wapeningsstaal nodig was.

Ook op het gebied van energie werd ingezet op duurzaamheid. De nieuwe fietstunnel is energieneutraal. Dat betekent dat de energie die de tunnelverlichting nodig heeft door de tunnel zelf wordt opgewekt, door middel van zonnepanelen die voor duurzame energie zorgen.

Verder werden maatregelen doorgevoerd voor een gezondere leefomgeving. Langs het wegtraject is een groene luchtzuiverende CityTree geplaatst, een met mos beklede wand. Deze wand zuivert plaatselijk de lucht van fijnstof en stikstofdioxide, dat voornamelijk door het wegverkeer wordt veroorzaakt.