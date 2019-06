Geschreven op 27-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle is akkoord gegaan voor het treffen van de eerste stappen omtrent het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

De eerste stap is om de maatregelen te treffen die wettelijk vereist zijn in het kader van de wet informatieplicht en de verplichting van energielabel C aan kantoorgebouwen.

In totaal worden 10 locaties verduurzaamd, waaronder het gemeentehuis, de gemeentewerf, de brandweerkazerne en het Isala theater.

In het programma Duurzaamheid 2019-2022 is opgenomen dat het gemeentelijk vastgoed wordt verduurzaamd. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare natuurlijke bronnen, zoals licht (en schaduw), warmte, wind en water, om zo de behoefte aan energie te beperken.

Waar toch meer energie nodig blijkt te zijn, wordt dat beperkt door goede isolatie en slimme energiezuinige installaties. Het doel is dat een flink deel van het eigen vastgoed aan het eind van de collegeperiode minimaal een energielabel A heeft. De energieprestaties van de vastgoedportefeuille worden continu gemonitord, en het vastgoed wordt beheerst en verantwoord aangepast. Daarnaast is het de bedoeling om het gedrag van huurders en gebruikers te beïnvloeden door energieverbruik inzichtelijk te maken en op gezette tijden met hen in gesprek te gaan.

De verduurzamingsmaatregelen zijn niet alleen gebaseerd op ambities, maar ook op wetgeving. Per 1 januari 2023 dient elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal een energielabel C hebben.

