Geschreven op 7-5-2018 - Erik van Erne.

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft een duurzaamheidskeurmerk voor woningen ontwikkeld: het DGBC Woonmerk.

Tijdens vastgoedbeurs PROVADA, die plaatsvindt op 5, 6 en 7 juni in Amsterdam RAI, wordt het keurmerk officieel gepresenteerd.

Het DGBC Woonmerk is een laagdrempelige tool die de duurzaamheidsprestatie van een woning integraal beoordeelt.

Met het DGBC Woonmerk worden woningen gemeten op zeven verschillende duurzaamheidsonderwerpen. Voor de woning zelf wordt gelet op energiegebruik en water, materiaalgebruik en onderhoud, binnenklimaat en comfort en op toegankelijkheid. Voor de omgeving van de woning gelden criteria op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en leefomgeving. Directeur van DGBC Annemarie van Doorn: “Het DGBC Woonmerk geeft een volledig en integraal beeld van de duurzaamheidsprestatie van een woning. Dat biedt gerichte aanknopingspunten woningen te verduurzamen.”

Dat er een enorme uitdaging ligt de woningvoorraad te verduurzamen is evident. Nederland telt meer dan 7 miljoen woningen die verantwoordelijk zijn voor bijna 30% van de CO2-uitstoot. Van Doorn: “Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, is het noodzakelijk die uitstoot drastisch terug te dringen. De vraag is hoe. Daarom is er behoefte aan een onafhankelijk instrument dat duurzaamheid van woningen meet en beoordeelt. En niet alleen het energiegebruik, maar ook of je prettig en gezond kunt wonen. Want dat is toch het uiteindelijke doel van een woning.”

DGBC heeft het DGBC Woonmerk ontwikkeld, met behulp van verschillende marktpartijen. VORM, a.s.r. Real Estate, VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam hebben zich al aangesloten als founding partner. Dat juist DGBC het initiatief heeft genomen voor het duurzaamheidskeurmerk voor woningen is niet onlogisch. Deze organisatie introduceerde eerder succesvol een meetinstrument voor de duurzaamheid van utiliteitsgebouwen: BREEAM-NL. Met dit instrument is al meer dan 8 miljoen vierkante meter vloeroppervlak verduurzaamd. Op deze principes van integrale duurzaamheid is ook het DGBC Woonmerk gebaseerd. Bestaande instrumenten voor woningen, zoals Woonkeur en het Politiekeurmerk Veilig Wonen zijn terug te vinden in het Woonmerk.

Het DGBC Woonmerk is in eerste instantie bedoeld voor de professionele markt. Partijen als beleggers, banken, woningcorporaties en ontwikkelaars kunnen het Woonmerk gebruiken als ze duurzame woningbouwprojecten willen realiseren of hun gebouwenvoorraad willen verduurzamen. In de nabije toekomst wordt het keurmerk ook geschikt gemaakt voor individuele woningbezitters. “Het is een laagdrempelige tool waar iedereen direct mee aan de slag kan”, vertelt Annemarie van Doorn. “Zo heeft straks ook de consument snel inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van hun woning.”

De gebouwde omgeving staat voor een belangrijke opgave. De energievoorziening moet versneld worden verduurzaamd om de klimaatdoelen van Parijs te behalen. DGBC heeft met participanten het initiatief genomen om een Deltaplan voor de renovatie van de bestaande bouw te starten. Inzicht en bewustwording via een meetinstrument voor woningen is daarin een belangrijke volgende stap. Met DGBC Woonmerk maakt DGBC de stand van zaken van de woning inzichtelijk en stimuleert het tot noodzakelijke verduurzaming.

De bestaande woningvoorraad levert een grote bijdrage aan de totale CO2 uitstoot van gebouwen. De CO2-uitstoot kan worden gehalveerd door 300.000 woningen per jaar te renoveren met de nu gangbare energiebesparingsmaatregelen. DGBC Woonmerk geeft een breed inzicht in de kwaliteiten van de woning en de omgeving, zowel voor bestande bouw als nieuwbouw. Energie, en het energielabel bepalen een groot deel van de CO2 emissie van een woning. Maar er is meer. DGBC Woonmerk sluit aan op actuele (beleids)thema’s zoals bereikbaarheid, energie, materialen en gezondheid. Materiaalgebruik en locatie hebben een steeds grotere impact. Daarbij motiveren comfort en gezondheid vaak eerder tot het treffen van maatregelen.

De online tool is eenvoudig in te vullen en geeft snel inzicht in de duurzaamheid van de woning en de omgeving. Het samenbrengen van de beste criteria uit verschillende gerenommeerde keurmerken en het gebruik van Big Data maakt de tool eenvoudig en integraal. De online tool is geschikt voor zowel een zelfassessment als voor certificering middels onafhankelijke toetsing. Het gecreëerde online woondossier kan gebruikt worden als sturingsmiddel of managementsysteem binnen projecten.

