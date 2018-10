Met het project Drenthe Woont Circulair zetten de acht Drentse wooncorporaties zich in om circulair bouwen in de provincie te stimuleren.

Vrijdag 5 oktober ondertekenden ze een verklaring hierover tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe in Assen.

Ook Bouwend Nederland, Uneto-VNI Noord (installatiebranche), BNA (Bond Nederlandse Architecten), NICE (Noordelijk Innovatie lab Circulaire Economie) en de provincie Drenthe zetten hun handtekening.

Aan de hand van concrete proefprojecten doen de corporaties ervaring op met allerlei aspecten van circulaire woningbouw. Bij circulair bouwen worden zoveel mogelijk grondstoffen en materialen op een slimme manier, in een gesloten kringloop, opnieuw gebruikt. In samenwerking met NICE krijgen de medewerkers van de corporaties een scholingsprogramma op dit gebied aangeboden.

Ook starten de corporaties vanaf april 2019 met ontwerpteams die concrete, circulaire nieuwbouwprojecten gaan ontwikkelen. De brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI Noord en BNA zullen de lokaal deelnemende bedrijven in de ontwerpteams actief ondersteunen, adviseren en begeleiden met de nieuwste kennis en innovaties op het gebied van circulaire- en CO2 neutrale woningen.

Door deze gezamenlijke aanpak wordt beschikbare kennis en ervaring gebundeld en concreet ingezet. Zo willen de corporaties zichzelf, maar ook de marktpartijen, onderwijsinstellingen en kennisinstituten, uitdagen om te komen met vernieuwende aanpakken in de woningbouw.

Wooncorporaties zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van goede, betaalbare, gezonde en ook duurzame huisvesting voor huurders die daarvan afhankelijk zijn. Nu, maar ook voor toekomstige generaties. Circulair bouwen draagt hieraan bij. De bouwsector verbruikt veel grondstoffen, energie en water. Door hier duurzaam mee om te gaan, valt er dus veel te winnen.

In Nederland is de bouwsector verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffengebruik, 40% van het totale energieverbruik en 30% van het waterverbruik. Daarnaast is 37% van de totale afvalstroom in ons land bouw- en sloopafval en genereert de bouwsector zo’n 35% van de totale CO2- uitstoot.

