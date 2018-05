Geschreven op 10-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De eerste Nul-op-de-Meter appartementencomplexen in Nederland met vijf woonlagen, levensloopbestendig, betaalbaar, innovatief, natuurinclusief, creatieve samenwerking in de keten, oog voor esthetiek, circulair en biobased gebruik van materialen én er komt een mooie openbare ruimte.

De Willem en De Zwijger in Best hebben het allemaal.

Woonstichting ’thuis, BAM Wonen en NB Architecten realiseren aan de Willem de Zwijgerweg in Best een voorbeeldig NOM-nieuwbouw project op basis van vakmanschap en een brede visie op duurzaamheid.

De fraai ogende zwarte gevelbekleding, die de uitstraling van het project in grote mate bepaalt, wekt voldoende zonne-energie op om binnen een Nul-op-de-Meter concept verder dan drie lagen de hoogte in te kunnen. De dunne film PV panelen en bijbehorende aluminium draagprofielen zijn door eigenenergie.net en Insulation Solutions speciaal ontwikkeld voor De Willem en De Zwijger. Een high tech oplossing op basis van kennis uit de regio: pure Brabantse trots.

De Willem en De Zwijger voorzien zelf in alle energie die nodig is. Hiervoor worden niet alleen zonnepanelen op het dak geplaatst maar ook zonnepanelen bevestigd op de speciaal hiervoor ontworpen gevels. Hiermee wordt genoeg energie opgewekt voor onder andere warmte in de woningen, het verwarmen van water en elektra voor huishoudelijk gebruik. In het complex worden 40 woningen van 70 m2 en 8 woningen van 50 m2 inclusief gemeenschappelijk ruimte en lift gerealiseerd. Alle appartementen zijn bedoeld voor de sociale huursector.

Het ontwerp is van NB Architecten uit Best. Zij hebben specifieke kennis over PV panelen en de techniek daarachter. Gebruikmakend van de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) wordt de schil maximaal geïsoleerd. De hoeveelheid elektrische energie die daarvoor nodig is, wordt opgewekt met de nieuwste generatie film panelen. De matzwarte panelen met RVS profielen legt de link naar de geëlektrificeerde auto-industrie. De gebouwen worden ‘energiecentrales’.