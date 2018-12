Geschreven op 10-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Boskalis Nederland BV krijgt van de provincie de opdracht om de nieuwe provinciale weg N69 tussen de A67 en de Luikerweg aan te leggen.

De aannemer kwam als beste uit de prijs-kwaliteit-vergelijking bij de Europese aanbesteding door onder andere het aanbod om de weg energieneutraal te maken.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Niet alleen blijft deze aannemer met de aangeboden prijs ruim onder het beschikbare budget van € 84 miljoen. We hebben alle aannemers ook uitgedaagd om slimme dingen te bedenken op het gebied van duurzaamheid. Ook op dat vlak kwam Boskalis met het beste aanbod.

Zo gaat de aannemer op grote schaal aan de slag met biobased materialen en gaan ze tijdens de realisatie met minimaal 5 innovatieve pilots op het gebied van circulaire economie aan de slag. Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van het aanbod om zonnepanelen te integreren in de schermen die op de beekdalbruggen komen.

Hiermee wordt jaarlijks 30.000 kWh groene stroom opgewekt. Deze kan weer gebruikt worden voor verkeerslichten en openbare verlichting. Daardoor wordt de nieuwe N69 een energieneutrale weg en dat past bij onze ambitie als provincie om onze infrastructuur zo duurzaam mogelijk aan te leggen en te beheren.”

De nieuwe N69 tussen de A67 en de Luikerweg gaat een einde maken aan de overlast die inwoners van met name Waalre en Valkenswaard ervaren door de grote hoeveelheid verkeer dat via de huidige N69 door de dorpskernen rijdt. De wens om snel met de realisatie te starten is dan ook groot. Daarnaast is de aanleg van de nieuwe N69 ook een onderdeel van een breed opgezet plan voor de ontwikkeling van het gebied van de Grenscorridor waaraan 25 partijen in de regio meewerken.

“Met de voorlopige gunning van deze opdracht voor de aanleg van de nieuwe weg kunnen ook de andere onderdelen van het gebiedsproces op het gebied van recreatie, natuur en maatregelen voor de landbouw doorgaan. Zo kunnende gemeenten Waalre en Valkenswaard nu ook verder met hun lokale plannen en de oude N69 die wij aan ze gaan overdragen voordat de nieuwe weg klaar is,” aldus Van der Maat.

Onderdeel van de nieuwe N69 is de aansluiting op de A67 en de Kempenbaan in Veldhoven. De regie voor het vaststellen van het bestemmingsplan voor dit deel van het project ligt bij de gemeente Veldhoven.

De Raad van State heeft een uitspraak over plan aangehouden in afwachting van een uitspraak van het Europees Hof over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarop heeft de gemeente Veldhoven in nauw overleg met de provincie een zogenaamde ADC-toets uit laten voeren waarmee het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld wordt. Christophe van der Maat: “Wij zien de uitkomsten van deze procedure met veel vertrouwen tegemoet.

Het probleem dat we in Nederland hebben met te veel stikstof op de omgeving is evident. Maar het staat als een paal boven water dat voor het oplossen van de leefbaarheidsproblemen voor de inwoners in Veldhoven, Valkenswaard en Waalre geen andere oplossing bestaat dan de aanleg van de nieuwe N69.

Daarom willen we niet langer wachten met de werkzaamheden. Dat maakt dat we de opdracht voor de realisatie van de weg nu ook zonder absolute zekerheid over het bestemmingsplan voor de aansluiting op de A67 toch gunnen.”

De opdracht voor de realisatie van de N69 wordt nu voorlopig gegund aan Boskalis Nederland. De andere 6 aanbieders hebben dan formeel nog 20 dagen te tijd om hier bezwaar tegen te maken. Als dat niet het geval is, kan Boskalis het ontwerp voor de nieuwe weg verder in detail gaan uitwerken, bouwen en ook voor de periode van 10 jaar onderhouden.

Volgens planning heeft de aannemer na gunning van de opdracht nog een jaar tijd nodig voor de benodigde voorbereidingen voordat de schop daadwerkelijk de grond in gaat. Voordat de werkzaamheden buiten daadwerkelijk starten zullen de provincie en aannemer de omgeving hier uitgebreid over communiceren.

De nieuwe N69 moet volgens planning eind 2021 gereed zijn voor verkeer.

Zie ook: De Eerste Energieneutrale Snelweg van Nederland: Duizenden Zonnepanelen op Knooppunt Almere – De Energieneutrale Rijksweg N33 Midden tussen Zuidbroek en Appingedam – De Duurzame Provinciale Weg N272 in Noord-Brabant: Renovatie met BioBased Materialen – De Energieweg N211 in Zuid-Holland: De Eerste CO2-Negatieve Weg by BAM Infra – Energieleverend Geluidsscherm Langs de N470 bij Keijzershof Pijnacker Zuid by BAM Infra – De Wattway Solar Road: De Zonnepanelen Energiemat op de N401 bij Kockengen by7 BAM Infra – The Sustainable Highway: De Duurzame Weg voor een Betere Luchtkwaliteit by Movares – Solar Highways: Integratie Dubbelzijdige Zonnepanelen in Geluidsscherm Langs de A50 bij Uden – Solar Noise Barriers (SONOB) by Heijmans: Proef met Zonne-Geluidsscherm Geslaagd – Solar Roadways: een weg met ingebouwde Solar Road Panels – Fietspad in Lab op Straat met 100% Gerecycled HERA Asfalt by KWS Infra van VolkerWessels – A Road in Northwest England Made From Recycled Plastic by MacRebur – PlasticRoad by KWS Infra van VolkerWessels: De Duurzame Weg van Gerecycled Plastic – Tweelaags Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) van Hergebruikt Asfalt by KWS Infra van VolkerWessels – Can plastic roads help save the planet? –De Eerste Energieneutrale Brug ter Wereld: De Ramspolbrug over het Hollandse Ramsdiep