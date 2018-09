Bouwen-Klussen Geschreven op 11-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Op het voormalig KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan in Utrecht komen ongeveer 800 starters- en studentenwoningen.

De start van de bouw is op donderdag 13 september.

Op het terrein ontwikkelen Jebber en de SSH samen honderden woningen voor studenten en starters. Het terrein De Kwekerij, een verwijzing naar het verleden waarin dit gebied diverse tuinderijen had, is in 2008 aangekocht door de SSH. KPN had het terrein nog in gebruik tot eind 2016.

Jebber en SSH ontwikkelen samen een nieuwbouwplan met in totaal circa 800 huurwoningen voor starters en studenten op het terrein. De gebiedsontwikkeling heeft de naam “De Kwekerij” meegekregen, een verwijzing naar het verleden, toen dit gebied diverse tuinderijen herbergde.

De locatie wordt getransformeerd tot een levendig gebied met een aantal publieke functies, wonen en een stedenbouwkundige structuur die verbindingen legt met de omgeving in zowel ruimtelijke als maatschappelijke zin. Hierbij wordt ingezet op het thema “groen & gezond”.

Samen met SSH ontwikkelt A3 Architecten Gebouw 1, genaamd Sequoia, van de campus De Kwekerij op het voormalige KPN terrein langs de Burgemeester Fockema Andreaelaan.

De campus is bestemd voor de huisvesting van studenten en starters in diverse gebouwen. De campus is een verzameling van gebouwen welke met een alzijdig geprogrammeerde plint een actieve buitenruimte creëert onder andere met horeca, studieruimten en andere algemene voorzieningen.

Donderdag 13 september wordt de starthandeling verricht voor de eerste fase van de bouw: de woontoren Sequoia. Deze toren bestaat uit 318 studentenstudio’s. De de oude KPN-toren is inmiddels al gesloopt en de woontoren Sequoia moet in april 2020 worden opgeleverd.

De studio’s zijn ongeveer 21m2 en hebben een klein keukenblok en een eigen badkamer met douche en toilet. Elke verdieping heeft een gezamenlijk woonkeuken.

