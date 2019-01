Geschreven op 22-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De Utrechtse woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros dagen met De Isolatie Uitdaging de markt uit om de beste oplossing voor gevelisolatie te ontwikkelen.

Met betere gevelisolatie blijft de energierekening voor meer huurders betaalbaar en worden tienduizenden sociale huurwoningen duurzamer en comfortabeler.

De Isolatie Uitdaging is gestart. Het is een wedstrijd gericht op het verbeteren en versnellen van de verduurzaming van sociale huurwoningen. De 3 woningcorporaties hebben hoge duurzaamheidsambities. Samen bezitten zij bijna 90.000 sociale huurwoningen. De verduurzaming hiervan begint bij een nieuwe jas: een innovatie in gevelisolatie die de woningen geschikt maakt voor lagetemperatuurverwarming. Een betaalbare oplossing om gevels van alle typen woningen sneller, beter en met minder overlast te isoleren. We zoeken dé doorbraak voor gevelisolatie; een oplossing met een dikte van maximaal 3 cm die in 1 dag kan worden aangebracht en een hoge isolatiewaarde realiseert.

De huidige materialen en technieken voor gevelisolatie geven overlast voor bewoners, zijn niet milieuvriendelijk en hebben te hoge kosten. Met De Isolatie Uitdaging willen de 3 corporaties een doorbraak realiseren in gevelisolatie. Zij dagen de markt uit om te komen met innovatieve, breed toepasbare oplossingen met een hoge isolatiewaarde. De Isolatie Uitdaging brengt bedrijven en talenten bijeen. Deze match levert praktische en direct bruikbare oplossingen op en nuttige ervaringen voor de deelnemers.

Iedereen kan meedoen aan de uitdaging: aannemers, installateurs, technici, universiteiten, hogescholen, ontwikkelaars, fabrikanten, andere organisaties en individuen. Iedereen kan tot en met 3 april een idee indienen via Isolatieuitdaging. Winnaars krijgen in totaal 70.000 euro aan innovatiegeld om hun oplossing verder te ontwikkelen in proefwoningen van de woningcorporaties. De drie woningcorporaties stellen een totaalbedrag van 70.000 euro aan innovatiegelden beschikbaar, waarmee winnaars hun oplossing verder kunnen ontwikkelen en eventueel kunnen testen in proefwoningen van de woningcorporaties.

