Geschreven op 13-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Op woensdag 9 januari 2019 ondertekenden Blick op onderwijs en Bouwbedrijf Heijmans een contract waarin is overeenkomen dat de openbare basisschool West door een aantal forse aanpassingen wordt getransformeerd tot energieneutraal schoolgebouw.

Het pand wordt flink onder handen genomen: het grote dak wordt geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen, gasketels worden verwijderd en vervangen door warmtepompen, energiezuinige LED verlichting gaat zorgen voor een aangenamere en minder kostbare verlichting, de ventilatie wordt verbeterd en alle glas wordt vervangen door HR++ glas.

Met het plan wordt een CO2 reductie gehaald van ruim 70 ton per jaar. Dit staat gelijk aan circa 17ha bos, maar ook bijna 7% van de gemeentelijke jaardoelstelling.

In 2015 maakte Jan Noordam, directeur OBS West, zich al hard voor zijn duurzaamheidsplannen en wist deze overtuigend op de duurzaamheidsagenda van de gemeente Capelle te zetten. Vanaf dat moment was hij vaste gesprekspartner in overlegsessies met de gemeente. Daaruit is één van de deelprojecten, Energieke Scholen, ontstaan, dat al snel de Groene schoolpleinen initieerde. Doel was om de CO2 uitstoot met 5% te verlagen en 5% duurzame energie toe te passen.

In samenwerking met Kenniscentrum Duurzaam Bouwen zijn vervolgens de plannen verder ontwikkeld en werd binnen stichting Blick op onderwijs OBS West aangewezen als pilot school.

De school is gebouwd in 1992 en qua bouw in goede staat, maar kent zoals veel schoolgebouwen in Capelle zijn nadelen; de grote en hoge ruimten waardoor er veel warmte verloren ging. Het klimaat was lastig te beheersen. In de zomer was het snel te warm en in de winter moest de verwarming behoorlijk hoog gezet worden om het warm te krijgen. Door de aanpassingen is er een verbetering van luchtkwaliteit, temperatuur, comfort en licht. Door onder meer de plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen komt na de verbouwing nul op de meter te staan. Er is sprake van 216.600 kWh opbrengst aan vermogen, gelijk aan het energieverbruik van 50 tot 75 huishoudens. “Als energiezuinige, gezonde en duurzame school willen we een bijdrage leveren aan een duurzame wereld”, zegt Jan Noordam, directeur van OBS West. “Een prettig leer- en werkklimaat heeft bovendien een aantoonbaar positief effect op het concentratievermogen van kinderen.”

Bouwgroep Heijmans legt nu de hand aan de laatste technische uitwerking en start in de meivakantie met de werkzaamheden. De bouwactiviteiten zullen zoveel mogelijk in de vakanties en na schooltijd plaatsvinden zodat kinderen en leerkrachten er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Direct na de zomer is OBS West een zogenoemde ‘frisse school’, een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. “OBS-west wordt gerenoveerd tot aardgasloos gebouw en is daarmee een koploper in de energietransitie. Daarmee inspireert Blick op onderwijs niet alleen haar leerlingen, maar ook de omgeving van de school om na te denken over een duurzame toekomst” aldus Ramon Zijderveld, Directeur Renovatie, Beheer & Onderhoud bij Heijmans Woningbouw.