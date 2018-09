Geschreven op 7-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

De Croeselaan tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg in Utrecht wordt opnieuw ingericht. De gemeente heeft voor de herinrichting een uitvraag gedaan met de opdracht ontwerp de groenste straat van Utrecht.

Inmiddels is Dura Vermeer begonnen met de herinrichting. Er zijn bamboe verkeersborden geplaatst die als een soort uithangbord dienen om aan te geven dat dit de duurzaamste, groenste straat van Utrecht wordt.

De straat krijgt een brede middenberm met eromheen twee éénrichtingswegen voor het autoverkeer en wordt een 30 km/h zone. Aan de kant van de Jaarbeurs ligt al een breed tweerichtingsfietspad met rood asfalt. De weg is voorzien van duurzaam asfalt en krijgt een groene uitstraling, onder meer door de aanleg van vijf bomenrijen en een parkzone in de middenberm.

Asfalt bestaat uit steen en bitumen. Bitumen is als het ware het bindmiddel van het asfalt. Het maakt het asfalt hard en zeer draagkrachtig. Epoxybitumen bevat kunststof dat de prestatie van het asfalt sterk verbetert. Een normale asfaltdeklaag gaat, afhankelijk van het type en het gebruik, zo’n 10 tot 15 jaar mee. Met dit nieuwe mengsel wordt de levensduur minimaal verdubbeld. Dat levert niet alleen besparing op in het onderhoud van wegen, maar beperkt ook de overlast voor weggebruiken én het materiaalverbruik neemt af.

Om de straat zo duurzaam mogelijk te maken zijn er verschillende maatregelen genomen. Er zijn verkeersborden van bamboe en regen wordt door middel van kolken opgevangen en onder de rijbaan geïnfiltreerd in de bodem.

Het fietspad is aangelegd met duurzaam rood beton, in plaats van asfalt. Daarnaast krijgt het fietspad energiebesparende en dimbare LED-verlichting. Het voetpad wordt verlicht door zonnepaneellichtmasten. Er wordt een innovatie gestart met een trottoir dat energie opwekt wanneer er mensen over lopen. Ook wordt 97 procent van de oude weg gewoon weer gebruikt.

