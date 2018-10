Bouwen-Klussen Geschreven op 12-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De tweede editie van het congres de Dag van de Stad heeft als thema De stad in balans. Hoe zorg je voor een goed evenwicht tussen uiteenlopende belangen in onze groeiende steden en stedelijke regio’s? Tussen bezoekers en bewoners? Tussen steen en groen? Tussen welvaart en welzijn?

Je hoort en ervaart het in last lectures door topsprekers op het hoofdpodium, in elf deelcongressen en in excursies op maandag 29 oktober in de Wagenwerkplaats in Amersfoort.

Op de Dag van de Stad kun je je eigen programma samenstellen. De deelcongressen in de monumentale gebouwen van de Wagenwerkplaats bestaan uit een ochtend- en middagdeel.

Wil je de diepte in op één thema, dan kun je beide sessies bezoeken. Wil je juist eens wat breder kijken? Kies dan voor twee verschillende deelcongressen. Of kies voor een serie last lectures en luister naar een keur aan topsprekers.

Wil je met eigen ogen eens kijken hoe het er in de praktijk van Amersfoort én Utrecht aan toe gaat? Dan kun je je opgeven voor een excursie. Rondom deze sessies kun je in de Rijtuigenloods de informatiemarkt bezoeken.