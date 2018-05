Bouwen-Klussen Geschreven op 31-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

In het weekend van 1, 2 en 3 juni 2018 viert Nederland de Dag van de Architectuur. In Rotterdam is de Dag van de Architectuur op 16 en 17 juni 2018.

De stad bereid zich voor op morgen. De stad is populair. Steeds meer mensen willen er wonen. Dit vraagt niet alleen een inhaalslag in de woningbouw maar ook een aanpassing van de infrastructuur, parken en al haar voorzieningen.

De Dag van de Architectuur toont wat architectuur en stedenbouw kan doen om de snel groeiende steden leefbaar te houden.

Maar er zijn ook andere uitdagingen die de stad veranderen. De noodzakelijkheid om aan de slag te gaan met klimaatproblemen is niet meer weg te denken in de ontwikkelingen. Dat vraagt om innovatie in de gebouwen en in de openbare ruimte.

De Dag van de Architectuur is er voor iedereen die is geïnteresseerd in architectuur en stedelijke ontwikkeling. Sinds 1986 is de Dag van de Architectuur een landelijk fenomeen dat een groot aantal bezoekers trekt. Veel dorpen en steden bieden een programma van lezingen, debatten, rondleidingen, tentoonstellingen en excursies of stellen bijzondere gebouwen open. Plaatselijk geeft iedere stad of regio het programma een eigen invulling.

In 2018 valt de Dag van de Architectuur samen met de Dag van de Bouw. Op 2 juni zijn ook diverse bouwplaatsen door heel Nederland open voor bezoek.

De Dag van de Architectuur toont iconische gebouwen en wat architectuur kan doen voor de kwaliteit van onze leefomgeving in de steden, dorpen en regio’s. Architectuur en stedenbouw spelen een belangrijke rol in de oplossing van grote sociaaleconomische en ruimtelijke vraagstukken. Denk hierbij aan democratisering en participatie, de verduurzaming van stad en samenleving en een gezonde verstedelijking.

