18-3-2022

Afgelopen jaar zijn we met deskundigen en varkenshouders aan de slag gegaan, om antwoord te vinden op de vragen: Hoe kunnen we maatregelen implementeren op bedrijfsniveau waarbij het dier centraal staat, wat zorgt voor een substantiële reductie van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem? Hoe kunnen we een vermindering van de methaanuitstoot realiseren? Welke mogelijkheden zijn hiervoor en hoe maken we daarin de goede keuzes?

Een inspirerend traject wat heeft geleid tot nieuwe kennis, ervaringen en resultaten. Kortom nieuwe inzichten en handvaten voor de toekomst die ook jij als varkenshouder of expert kan toepassen in het werkveld. Daarom organiseert Kiemt in samenwerking met De Hoeve Innovatie, Encon Clean Energy, KDV en Wageningen University & Research een fysiek kennisevent over het duurzame stalconcept voor de varkenshouderij.

Op donderdag 24 maart start dagvoorzitter Joris Putman bij De Beekdalhoeve in Renkum de middag om 15:00 uur, en zal hij je meenemen in de bevonden resultaten en ervaringen. Waarbij betrokken varkenshouders, deskundigen en inspirators aan het woord komen. Om 17:30 uur sluiten we af met een hapje en een drankje.