We staan met zijn allen voor een enorme opgave! Sinds 1 juli 2018 mogen nieuwbouwwoningen niet meer aangesloten worden en moeten er 100.000 bestaande woningen voor 2022 van het aardgas af.

Hoe gaan we dit bereiken, welke rol speelt de overheid, wat zijn de mogelijkheden en oplossingen? Wat betekent dit voor de financiering? Welke alternatieven bestaan er?

Tijdens het Cobouw Congres Gasloos Bouwen En Renoveren op dinsdag 27 november bij Cirl aan de Amsterdamse Zuidas hoort u hoe we ervoor staan, wat er moet gebeuren en welke mogelijkheden we hiervoor hebben. De diverse oplossingen komen aan bod, maar ook best pratices die als voorbeeld voor uw praktijk kunnen dienen.

Deze dag is bestemd voor: Bouwers, fabrikanten, installateurs, energiebedrijven, netwerkbedrijven, onderwijs, woningcorporaties en overheid/gemeenten. Circl is de duurzame locatie voor deze praktijkdag. Circl is een circulair platform op de Amsterdamse Zuidas waar maatschappij en samenleving samen in beweging komen voor een duurzame wereld. U kunt zich hier aanmelden.