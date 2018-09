Op 1 en 2 november vindt in Assen hét evenement rond circulair bouwen plaats.

Het evenement sluit aan bij de behoefte van opdrachtgevers en ondernemers die op zoek zijn naar de mogelijkheden van circulair bouwen in de praktijk.

Via workshops, lezingen, kennismaking en demonstraties wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Met de diverse activiteiten willen de organisatoren bedrijven en opdrachtgevers concrete en praktische handvatten bieden om circulair bouwen toe te passen.

Deelnemers aan het evenement die praktisch aan de slag willen, kunnen meedoen aan een workshop stro bouwen. In de loop van de twee dagen worden hiermee de contouren van een circulair bouwwerk steeds duidelijker. Er komen diverse aspecten van circulair bouwen aan de orde, van planontwikkeling en innovatie tot en met realisering van concrete projecten. De activiteiten vinden plaats rond de Havenkade: dé proeftuin voor circulair bouwen.

Op donderdagochtend 1 november verzorgt gedeputeerde Henk Brink de opening van het evenement in het auditorium van het Drenthe College. Hierna neemt commercieel directeur Onno Dwars van Ballast Nedam de aanwezigen mee in de meest recente ontwikkelingen rond circulair bouwen.

Het event circulair bouwen is bedoeld voor alle ondernemers in de bouwsector die aan de slag willen met circulair bouwen of er meer van willen weten. Ook voor opdrachtgevers vanuit bedrijfsleven en overheid biedt het evenement diverse interessante bijeenkomsten.

Het evenement rond circulair bouwen is een gezamenlijk initiatief van Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Bouwend Nederland, NVBU, NICE, gemeente Assen en provincie Drenthe. Alle activiteiten zijn gratis. U kunt zich hier aanmelden.