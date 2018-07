Geschreven op 5-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het busstation Leidsche Rijn Centrum is af! Het opvallende station is al direct door zijn bijzondere vorm en staalconstructie genomineerd voor de Duurzaamheidsprijs van de Nationale Staalprijs 2018.

De overkapping van het busstation is gerealiseerd op het tunneldek van de A2. Een van de randvoorwaarden daarbij is dat er niet mag worden geboord in het tunneldek. De tweede beperking betreft de totale neerwaartse belasting van de constructie. Alle opwaartse windbelasting moet worden gecompenseerd door de staalconstructie en de betonpoeren.

Aan weerszijden van de A2 tunnel bij Utrecht ontvouwt zich over de kap het centrum van Leidsche Rijn. Voor bovenop de A2-tunnelbak ontstond de vraag naar een busstop. Met een minimaal programma van eisen en de handicap van de maximale gewichtseis, is een overkapping ontworpen die zich in maat en schaal verbindt aan het stedelijk weefsel en een belangrijke schakel is in de stedelijke context: op de kop van het Berlijnplein, grenzend aan spoor en tunnelmond maakt de overkapping een front en beëindigt zo de grote open ruimte. In de andere richting maakt het zich vast aan de diagonaal uit het stedenbouwkundig frame.

Het concept bestaat uit een evenwichtsspel met staal en doek, waarin schoonheid en techniek samengaan: aan tien kolommen van 15 m hoog hangt een samengesteld driehoekig stalen frame van 55×70 m waartussen naar onder en naar boven membranen worden op- en afgespannen. Hierdoor ontstaat een kathedralisch effect. De kabels en stangen, goten en klemlijsten, hemelwaterafvoer, kleur; samen verrijken en versieren ze dit beeld en maken zo de ornamenten.

Er is materiaal bespaard door het slim ontwerpen en modelleren van staal- en membraanconstructie (reduce). Detaillering en conservering voor lange termijn (maintain). Demontabel/verplaatsbaar: alle verbindingen zijn ‘koud’ (re-use) met verholen en esthetische boutverbindingen. Verplaatsbaar, of op onderdelen herbruikbaar (remanufacturing) (maintain, re-use, remanufacture en ten slotte recycle).

De overkapping is met grote zorgvuldigheid ontworpen en kan verschillende gebruiken dienen, zoals een busstation, maar ook markthal, of culturele manifestatie (als dak van podium of paviljoen).

