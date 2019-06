Bouwen-Klussen Geschreven op 12-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De door cepezed ontworpen renovatie van het stadhuis Woerden is deze onlangs officieel opgeleverd.

Vandaag wordt het vernieuwde gemeentehuis Woerden en Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard geopend.

Zaterdag is het gemeentehuis geopend voor alle belaangstellenden.

De oude huisvesting verkeerde in slechte bouwkundige en bouwfysische staat, waardoor ze onder meer veel energie verbruikte en klimatologisch oncomfortabel was. Daarnaast was het gebouw te groot voor de huidige manier van werken en had het gebreken op het gebied van beleving en functionaliteit. Zo was het niet representatief en ingedeeld met een gesloten celstructuur die zowel de ruimtelijkheid, de daglichttoetreding als de functionaliteit en flexibiliteit beperkte. De vernieuwing heeft zich gericht op een combinatie van inkrimping, modernisering en verduurzaming. De revitalisatie heeft bovendien budgetneutraal plaatsgevonden.

Het project kenmerkt zich door een hoge mate van duurzaamheid en is daarnaast budgetneutraal gerealiseerd. Waar het oude stadhuis het energielabel G had en de opdrachtgever na renovatie minimaal het label A+ verlangde, is het vernieuwde gebouw uiteindelijk voorzien van het energielabel A+++, het op een na hoogst haalbare.

Energetisch heeft het gebouw dus een sprong van meer dan zes stappen gemaakt. Daarvoor heeft het onder meer een hoogisolerende gevel gekregen en is het toegerust met een warmte-koudeopslag en zonnepanelen. Ook is het gasloos gemaakt en getransformeerd van donker en gesloten naar transparant en daglichtrijk. ]

Het A+++-label is toegekend op basis van uitgebreide testen, waarbij o.a. is gemeten hoe luchtdicht de gevels zijn en hoe goed de zonnepanelen presteren. Belangrijk voor de duurzaamheid is ook de circulaire sloop tot op het betonskelet van de bestaande bouw. Alle bij de sloop vrijgekomen materialen zijn streng gescheiden afgevoerd en maar liefst 98% ervan wordt via een gecertificeerd verwerker hergebruikt.

De budgetneutraliteit komt onder meer voort uit de verkleining van het aantal meters vloeroppervlak en de uiteenlopende duurzaamheidsmaatregelen, die sterk besparen op energiekosten. Inclusief de kapitaallasten voor de renovatie zijn de totale exploitatiekosten voor het oude en vernieuwde stadhuis nu gelijk.

De afgelopen dagen is de gemeente druk bezig geweest met inhuizen en vandaag is het nieuwe stadhuis in gebruik genomen. De officiële opening voor genodigden is gepland voor woensdagmiddag 12 juni. Zaterdag 15 juni is er een openstelling en feest voor alle inwoners en geïnteresseerden.

