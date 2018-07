Geschreven op 24-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Bouwen-Klussen

Het voorontwerp voor Brede School Weespersluis is vastgesteld: een ontwerp in de stijl van de woningen in het Leeuwenveld en Weespersluis. KOW is geselecteerd als architectenbureau voor Brede School Weespersluis.

De nieuwe Brede School Weespersluis krijgt onder andere twee basisscholen, een sporthal. opvang en een buurtkamer.

In het midden staat een gemeentelijke sporthal, die als het ware is ingepakt in de rest van het gebouw. Hier komen ook ruimtes voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, een ruimte voor handbalclub We Have en een buurtkamer. Aan de voorzijde komt een openbaar speelplein waar kinderen uit de wijk ook na school kunnen komen spelen.

Aan beide zijden van de sporthal komt een school. Rechts de Nieuwe Jozefschool van ASKO, links een nieuwe combinatieschool van Spirit en Talent Primair.

Het voorontwerp wordt nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Na de zomer van 2019 start de bouw, de oplevering is eind 2020. De nieuwe Brede School Weespersluis wordt zo duurzaam mogelijk. De ambitie van de gemeente en de schoolbesturen is nul op de meter en dat uitgangspunt is iets om trots op te zijn, zegt wethouder Astrid Heijstee (WSP).

Het streven is om alle energie die in het gebouw verbruikt wordt in het gebouw zelf op te wekken. Als dat lukt, blijft het verbruik op de energiemeter op nul. Dat vereist investeringen in energiebesparende maatregelen en zaken als warmtepompen en zonnepanelen.

“Ik ben er trots op dat wij daar samen met de schoolbesturen voor gaan. Wij geven daarmee een voorbeeld van waar we in de toekomst naartoe moeten: zoveel mogelijk energieneutraal bouwen”, aldus de wethouder. De nieuwe Brede School Weespersluis krijgt onder andere twee basisscholen, een sporthal. opvang en een buurtkamer. Je kunt er straks via vrijliggende fietspaden naartoe rijden. Dat moet fietsen naar school stimuleren en brengen met de auto ontmoedigen. Ook dat hoort ook bij de duurzaamheidsgedachte.