Het voormalige bedrijventerrein Cartesiusdriehoek moet de meest gezonde, OV- en fietsvriendelijke wijk van Nederland worden.

Dat blijkt uit het winnende plan Blue District van Mecanoo dat is ingediend voor het nieuwe stedelijk gebied. In 2020 wordt er gestart met de bouw.

Mecanoo is met het plan Blue District geselecteerd voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek in Utrecht. Op het voormalige bedrijventerrein van NS komen 2600 woningen, een groot centraal park, een school, een supermarkt, horeca en diverse andere voorzieningen. Het masterplan gaat uit van vier overkoepelende thema’s: beweging, gezonde voeding, community en zingeving & ontspanning.

Blikvanger en epicentrum van de buurt wordt het historische CAB-gebouw, met onder meer plek voor muzikale broedplaats dB’s, brouwerij Oproer en het nieuwe CABLAB. In het CABLAB zullen de bedenkers van het plan, MRP Development en Ballast Nedam Development, in samenwerking met vier Nederlandse universiteiten, verzekeraar ONVZ en andere gebruikers werken aan de verdere uitwerking van het concept. Ook de buurt en andere betrokkenen kunnen meedenken.

MRP Development en Ballast Nedam Development zijn door NS en de gemeente Utrecht geselecteerd om de nieuwe Utrechtse woonwijk te ontwikkelen en tekende hiervoor dinsdag de intentieovereenkomst. Het plan is gebaseerd op een wetenschappelijke theorie over plekken op de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven, de zogenaamde blue zones: vijf gebieden in de wereld – Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Sardinië en Ikaria – waar veel inwoners uitzonderlijk lang en in goede gezondheid leven. De plekken kregen internationale aandacht door een artikel in de National Geographic, The Secrets of a Long Life door Dan Buettner uit 2005.

Uitgangspunt van het masterplan voor de Cartesiusdriehoek in Utrecht is het creëren van een levendige stadswijk met veel groen, met alle stedelijke voorzieningen binnen handbereik en waar wandelen en fietsen het hoofdvervoer vormen. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, innovatieve energieoplossingen en voor duurzame (deel-) mobiliteit. Doelstelling is om van de Cartesiusdriehoek uiteindelijk de meest gezonde, OV- en fietsvriendelijke wijk van Nederland te maken. De nieuwe wijk bestaat uit een variatie aan woningtypes voor uiteenlopende doelgroepen. Ongeveer een kwart van de woningen is bestemd voor sociale huur.

De appartementen worden in ieder geval energieneutraal gerealiseerd en krijgen een zeer goed geïsoleerde schil. Er komen warmtepompen en de woningen worden niet aangesloten op het warmtenet. Deze nieuwbouw vraagt veel minder energie. Per woning zijn circa 12 zonnepanelen nodig om ze energieneutraal te maken, dus dat komt neer op een totaal van 30.000 zonnepanelen. Op de appartementen is natuurlijk plek voor pv-panelen, maar dat zal niet voldoende zijn. Daarom worden ook de de geluidschermen van zon-pv voorzien.

