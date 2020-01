Bouwen-Klussen Geschreven op 15-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) worden per 1 januari 2021 ingevoerd.

Dat schrijft minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. Deze nieuwe eisen zorgen voor betere energieprestaties van nieuwe gebouwen.

Om de BENG-eisen te kunnen berekenen is software nodig. Deze rekensoftware wordt door de markt ontwikkeld. Ondanks het harde werken van de partijen was de software eind 2019 nog niet gereed. Dit komt vooral door de uitgebreide en genuanceerde bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800.

Neprom, NVB-Bouw, Bouwend Nederland, Aedes, IVBN en BNA hebben daarom gevraagd om de BENG-eisen per 1 januari 2021 in te laten gaan in plaats van 1 juli 2020. Omdat zorgvuldigheid voorop staat bij de invoering en om de partijen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe regels heeft minister Raymond Knops hiermee ingestemd.

Omdat dezelfde bepalingsmethode en rekensoftware nodig is om het nieuwe energielabel te kunnen berekenen wordt dat ook per 1 januari 2021 ingevoerd. Het nieuwe energielabel wordt gebaseerd op het primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar en geeft een genuanceerder beeld van de energieprestatie van een woning of gebouw.

De energieprestatie van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen wordt sinds 1995 uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Daarbij geldt: hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger een gebouw is. De afgelopen jaren is de EPC-norm regelmatig aangescherpt. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de EPC voor nieuwbouw echter vervangen door een nieuwe norm: BENG.

?

De huidige EPC is een getal zonder dimensie, zoals een aanduiding in kWh of joule. De EPC-waarde wordt berekend aan de hand van het primaire energiegebruik van een gebouw en een aantal correctiefactoren, zoals gebouweigenschappen, installaties en gebruikersgedrag.

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland een Bijna Energie Neutraal Gebouw zijn. Ofwel: BENG. De BENG-norm komt in grote lijnen overeen met een EPC-waarde van 0,2. BENG kent drie eisen: maximale energiebehoefte (uit te drukken in kWh per m2 per jaar); maximaal primaire fossiele energiegebruik (uit te drukken in kWh per m2 per jaar); minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (uit te drukken in %).

De verschillen tussen EPC en BENG zitten hem voornamelijk in de volgende aspecten: Bij EPC gaat het om één eis die wordt uitgedrukt in een getal zonder dimensie (bijvoorbeeld: 0,2). Bij BENG gaat het om drie eisen, uitgedrukt in twee waarden: kWh/m2/jaar en %.

Bij EPC is het gebouwontwerp minder relevant, bij BENG wordt het gebouwontwerp belangrijker.

Het inzicht in het primaire energiegebruik van de woning wordt wel meegenomen in de EPC-berekening, maar niet expliciet vermeld. Bij BENG wordt het energieverbruik (als een waarde in kWh/m2/jaar) wél expliciet genoemd.

Ook de eisen die worden gesteld aan hernieuwbare bronnen worden bij EPC wel meegenomen in de EPC-berekening, maar niet expliciet vermeld. Bij BENG geldt als eis dat het aandeel hernieuwbare bronnen minstens 50% moet uitmaken van het totale energiegebruik.

?

Zie ook: Het Energielabel Woning, Energielabel Gebouw en het Energieprestatiecertificaat (EPC) – Bouwen of verbouwen: de verschillen tussen EPA, EPB, EPC en EAP of Energieaudit